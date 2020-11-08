Beşiktaş’ta dertler yumağı

Sezon başında yönetimin transfer başarısızlığı gündeme gelen Beşiktaş'ta sorunlar bitmiyor. Gaziantep'e karşı alınan 3-1'lik yenilgiyle birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyun taktiği ve savunma kurgusu sert bir şekilde eleştirildi.

İlk kez taraftarın tepkisine maruz kalan Yalçın'ın ilk 11'indeki kaleci Ersin, stoperler Vida, Welinton ve son olarak Montero yaptıkları bireysel hatalarla rakiplere kolay gol imkânı sunuyor. Kara Kartal, 7 maç sonunda kalesinde tam 10 gol gördü.

Yalçın’ın, Gaziantep maçının ardından kaleci Ersin ile savunma oyuncularını eleştirip yenilginin sorumluluğundan kaçması da büyük tepki topladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, 2 günlük izinde Sergen Yalçın ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacak.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminden sonra bir türlü toparlanamadı. Güneş, ilk iki sezonunda 7 haftada 16-17 puan toplarken Abdullah Avcı aynı dilimde 8, Sergen Yalçın ise 10 puan haneye yazdırabildi.

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50 BİN TL’LİK PRİM KAÇTI

Başkan Çebi, Gaziantep maçının kazanılması halinde 50'şer bin TL prim sözü vermişti. Denizli ve Malatya maçlarındaki galibiyetlere rağmen Antep yenilgisi prim konusunu askıya aldı. Bu nedenle futbolcuların moralinin bozulduğu öğrenildi.

LJAJIC ŞANS BEKLİYOR

Beşiktaş’ta bir diğer önemli krizin adı: Adem Ljajic… Antrenmanlardaki isteksiz tavrıyla kendisini kulübede gören Boşnak asıllı Sırp yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisine şans vermemesinden dolayı çok mutsuz olduğu öğrenildi. Ljajic'in yakın çevresine bu konuda “Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum. Burada oynayıp kendimi göstermeliyim. Oynamazsam nasıl katkı verebilirim ki” diyerek dert yandığı öğrenildi. Çebi ile Yalçın'ın yapacağı görüşmede Ljajic sorununun da masaya yatırılacağı ifade edildi.

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