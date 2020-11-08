‘Benim bir hayalim var’

4 Nisan 1968… Saat 17.30… Amerika'da, siyahi hakların en büyük savunucusu ve milyonları peşinden sürükleyen Martin Luther King, sadece siyahların kabul edildiği otelin balkonuna çıktı. Memphis'te, geniş güvenlik tedbirleri alınmıştı. King, aynı zamanda, bir din adamıydı. O gün, onu izleyen on binlere, muazzam bir konuşma yapmıştı. “Bu akşam, çok mutluyum. Hiçbir şeyden endişelenmiyorum. Kimseden korkmuyorum. Gözlerim, tanrının gelişinin zaferini gördü!”

Tekrar, saat 17.30'a dönelim. King, tam arkasını dönüp odasına girerken, bir el silah sesi duyuldu. Nereden ateş edildiği belli değildi. Keskin nişancı, pusuyu başarıyla kurmuş ve King'i çenesinden vurmuştu. Anında, hayata veda etti. Verilen mesaj netti. “Bu kadar konuşursan, seni sustururuz.”

O, pasif protestocuydu. Otobüste, arkada oturtulan, her lokantaya alınmayan, otellerin çoğunda konaklaması yasak olan, eğitim hakkı sınırlı olan, beyaz tenli kabul edilmeyen çoğunluğun sesiydi, King… Kongre, 1964 yılında medeni haklar yasasını, bir yıl sonra da oy verme hakları yasasını, onun ateşlediği pasif ama sesli protestoyla kabul etmişti. Afro-Amerikalılar, artık eşit yurttaşlardı.

Bence, hâlâ değiller. 1964'te Nobel barış ödülü aldı. Öldürülmese, neler olacaktı acaba? Katili, bir hata yapmıştı. Kullandığı telsizin üzerinde parmak izi bulundu. Telsiz ile kimle konuşmuştu? James Earl Ray, elini kolunu sallayıp geldiği Londra'dan Brüksel'e geçerken tutuklandı. Şaşırmıştı. Ama hiç konuşmadı. Sadece “Ben yaptım” dedi. Temyiz hakkını bile kullanmadı. 1998'de sırlarıyla beraber, hücresinde cesedini buldular. Doktorlara göre, doğal ölümdü.

Tekrar, 52 yıl öncesine gidelim. 1968 Meksika Olimpiyatları'na, 200 metre madalya törenine… Amerikalı sporcular Tommie Smith ve John Carlos, şeref kürsüsünde yumruklarını havaya kaldırdılar. King'in öldürülmesini ve ABD'deki ırk ayırımcılığını protesto ettiler. Olimpiyat, böyle bir fotoğrafı, daha önce görmemişti. Tarih, bu sporcuları hiçbir zaman unutmayacak…