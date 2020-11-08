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Başakşehir galibiyet serisini 4’e çıkardı

Gençlerbirliği’ni sahasında 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

Güncellenme: 20:30, 08/11/2020
Haberler Başakşehir
Başakşehir galibiyet serisini 4’e çıkardı

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın 80. dakikasında Gulbrandsen ile beraberliği yakalayan turuncu-lacivertliler, 90+4'de ise Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla 3 puana uzanan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, bu skorla ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı. Turuncu-lacivertli takım, 5. haftada deplasmanda Trabzonspor'u 2-1, sonraki hafta evinde Antalyaspor'u 5-1, 7. haftada dış sahada Konyaspor'u 2-1 ve bugün de sahasında Gençlerbirliği'ni yine aynı skorla mağlup etti.

Puanını 13 yapan Başakşehir, dördüncü haftasını sonuncu olarak tamamladığı ligde üst üste elde ettiği puanlarla 4. sıraya yükselmeyi başardı.

Başakşehir süper lig