Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı! 9 yıl sonra gelen gol…

Arda Turan Galatasaray ile 9 yıl sonra gol sevinci yaşadı… Sivasspor’u 2-1 ile geçen Galatasaray’da 48’inci dakikada sahneye çıkan ve farkı 2’ye çıkaran golü kaydeden Arda Turan sarı kırmızılı forma ile en son 18 Nisan 2011’de Manisaspor’a gol atmıştı.

Sarı kırmızılı forma ile 9 yıl sonra golle tanışan Arda maç sonu yayıncı kuruluşa mücadeleyi değerlendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. “Konu Galatasaray olunca, kendimi çok garip hissediyorum” diyen Arda, Sivas’ta kameralar önünde konuşmakta güçlük yaşadı ve yayına veda etti. İşte Arda Turan’ın maç sonu yaptığı açıklamalardan satır başları;

‘2008’DEKİ GOLE BENZİYOR’

“Golüm 2008’de Sivas’ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu. Benim çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya’da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı”

‘ZOR GÜNLER YAŞADIM’

Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, “Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Girenler, çıkanlar, oynayan, oynamayan, takım halinde şampiyon olunuyor. Bugün takım olarak muhteşemdik. Aslında maçı Florya’da kazandık. Hocamız 4-3-3’ü iç kanatlarla oynattı bugün. Hocaya teşekkür ediyorum, gol atmamda payı vardır muhtemelen bunun.

Zor günler yaşamıştım, çok uzun zaman oldu, o yüzden insan bazen garip hissediyor. Bugünlük bu kadar yeter, sonra konuşuruz”