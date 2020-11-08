SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

90+8’de yapılacak iş miydi! Fulham uzatmalarda yıkıldı…

İngiltere Premier Lig 8. haftasında West Ham United'a 1-0 kaybeden Fulham, 90+8'de kaçan penaltının şokunu yaşıyor. Atışı kullanan Ademola Lookman'ın risk alarak yaptığı 'panenka' vuruşunu kaleci Fabianski kurtarınca büyük hayal kırıklığı yaşandı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 13:34, 08/11/2020
Haberler Futbol
90+8’de yapılacak iş miydi! Fulham uzatmalarda yıkıldı…

Bu sezon yükseldiği Premier Lig’de zor günler geçiren Fulham, West Ham United deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken 90+8’de kaçan penaltı geceye damga vurdu.

Ligin 8. haftasında Londra ekibine konuk olan Fulham, 90+1’de Tomas Soucek’in attığı golle 1-0 geriye düştü. Ancak Fulham’ın maçın son anlarında ‘VAR’ kararıyla kazandığı penaltı en azından beraberlik umutlarını artırdı.

Topun başına geçen İngiliz kanat oyuncusu Ademola Lookman, ‘panenka’ diye tabir edilen vuruşla topu ağlara göndermek istedi, ancak tecrübeli kaleci Lukasz Fabianski çizgi üzerinde yaptğı kurtarışla gole izin vermedi. Lookman ve takım arkadaşları kaçan penaltıdan sonra büyük bir üzüntü yaşarken, West Ham United 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Alt sıralarda yer alan ve 4 puanda kalan Fulham ise, uzatma anlarında hem gol yedikten sonra son saniyede bulduğu fırsatı değerlendiremedi.

Fulham’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Lookman, sezon başında RB Leipzig’den 2 milyon Euro bedelle kiralık olarak transfer edilmişti. Bu sezon 6 maçta forma giyen Lookman 1 gol atabildi.

Panenka vuruşu nedir?
Panenka, topun kalecinin sağına veya soluna tekme atmak yerine topun altına hafif bir dokunuş yaparak topun topun içinde yükselmesine ve düşmesine neden olan bir penaltı vuruşu yaparken kullanılan bir tekniktir.

Ademola Lookman Fulham panenka West Ham United
Yayınlanma Tarihi:13:03,