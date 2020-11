90+8’de yapılacak iş miydi! Fulham uzatmalarda yıkıldı…

Bu sezon yükseldiği Premier Lig’de zor günler geçiren Fulham, West Ham United deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken 90+8’de kaçan penaltı geceye damga vurdu.

Ligin 8. haftasında Londra ekibine konuk olan Fulham, 90+1’de Tomas Soucek’in attığı golle 1-0 geriye düştü. Ancak Fulham’ın maçın son anlarında ‘VAR’ kararıyla kazandığı penaltı en azından beraberlik umutlarını artırdı.

Topun başına geçen İngiliz kanat oyuncusu Ademola Lookman, ‘panenka’ diye tabir edilen vuruşla topu ağlara göndermek istedi, ancak tecrübeli kaleci Lukasz Fabianski çizgi üzerinde yaptğı kurtarışla gole izin vermedi. Lookman ve takım arkadaşları kaçan penaltıdan sonra büyük bir üzüntü yaşarken, West Ham United 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Alt sıralarda yer alan ve 4 puanda kalan Fulham ise, uzatma anlarında hem gol yedikten sonra son saniyede bulduğu fırsatı değerlendiremedi.

Fulham’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Lookman, sezon başında RB Leipzig’den 2 milyon Euro bedelle kiralık olarak transfer edilmişti. Bu sezon 6 maçta forma giyen Lookman 1 gol atabildi.

