Tarihte ilk kez zirveyi gören Southampton: Sayımı durdurun!

İngiltere Premier Lig’de sezonun flaş ekiplerinden olan Southampton, Newcastle United’ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından günü Premier Lig’de zirvede tamamladı.

Geride kalan 8 hafta sonunda 16 puana ulaşan ve averajla Liverpool’un önüne geçen “Azizler” lakaplı ekip, en son Premier Lig’in henüz kurulmadığı Eylül 1988’de puan tablosunun en üstünde yer almıştı.

Galibiyet sonrasında resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Southampton’ın “Stop The Count (Sayımı Durdurun)” yazarak ABD’deki başkanlık seçimlerine gönderme yaptı.

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020

Seçimlerde kritik eyaletlerde Joe Biden’ın gerisinde kalan Donald Trump, “Sayımını durdurun” diyerek usulsüzlük olduğu iddiasında bulunup, oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvuracağını açıklamıştı.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Ligdeki ilk iki maçında önce Crystal Palace, ardından Tottenham’a yenilen Southampton, daha sonra oynaıdğı 6 maçta 5 galibiyet-1 beraberlik elde ederek yükselişe geçti.

İlk iki maçtan sonra sadece Chelsea ile berabere kalan “Azizler”, Burnley, West Bromwich, Everton, Aston Villa ve son olarak Newcastle United’ı mağlup etti.

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