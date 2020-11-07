SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Tarihte ilk kez zirveyi gören Southampton: Sayımı durdurun!

Premier Lig kurulduğundan beri tarihinde hiç liderlik koltuğuna oturma başarısı gösteremeyen Southampton, Newcastle galibiyeti sonrasında averajla da olsa bu duyguyu tattı. Maç sonu kulüpten yapılan açıklama ise futbolseverleri güldürdü: Sayımı durdurun!

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 12:14, 07/11/2020
Haberler Futbol
Tarihte ilk kez zirveyi gören Southampton: Sayımı durdurun!

İngiltere Premier Lig’de sezonun flaş ekiplerinden olan Southampton, Newcastle United’ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından günü Premier Lig’de zirvede tamamladı.

Geride kalan 8 hafta sonunda 16 puana ulaşan ve averajla Liverpool’un önüne geçen “Azizler” lakaplı ekip, en son Premier Lig’in henüz kurulmadığı Eylül 1988’de puan tablosunun en üstünde yer almıştı.

Galibiyet sonrasında resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Southampton’ın “Stop The Count (Sayımı Durdurun)” yazarak ABD’deki başkanlık seçimlerine gönderme yaptı.

Seçimlerde kritik eyaletlerde Joe Biden’ın gerisinde kalan Donald Trump, “Sayımını durdurun” diyerek usulsüzlük olduğu iddiasında bulunup, oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvuracağını açıklamıştı.

Ligdeki ilk iki maçında önce Crystal Palace, ardından Tottenham’a yenilen Southampton, daha sonra oynaıdğı 6 maçta 5 galibiyet-1 beraberlik elde ederek yükselişe geçti.

İlk iki maçtan sonra sadece Chelsea ile berabere kalan “Azizler”, Burnley, West Bromwich, Everton, Aston Villa ve son olarak Newcastle United’ı mağlup etti.

İLGİLİ HABER İstanbul`da uyanış, Londra`da diriliş: Mohamed Elneny! İstanbul`da uyanış, Londra`da diriliş: Mohamed Elneny!

donald trump ingiltere Southampton
Yayınlanma Tarihi:12:11,