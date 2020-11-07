Megan Rapinoe ABD seçimleri sonrası ilk yorum

ABD’de başkanlık seçimleri sona erdi. 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan Joe Biden, Donald Trump’ı geride bırakarak ABD’nin yeni başkanı oldu. Seçimin ABD tarihi için de ayrı bir önemi vardı. Ülke tarihinde ilk kez bir kadın, Kamala Harris, başkan yardımcısı olarak görev yapmaya hak kazandı.

Bu duruma en çok sevinen isimlerden birisi ise ABD’li futbolcu Megan Rapinoe oldu. Daha önce Trump’ın ırkçı politikalarını sert bir şekilde eleştiren yıldız futbolcu, seçim sonuçları sonrası sevinci gizlemedi. Cinsiyet ayrımı ve azınlık hakları konusunda söylemleri ile sık sık gündeme gelen Rapinoe, Harris’in başkan yardımcısı olmasının tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

“TARİHİ VE İNANILMAZ”

Rapinoe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bunun Kamala Harris ve dünyadaki her siyah, Doğu Asyalı kadın için ne kadar tarihi ve inanılmaz olduğunu anlatamam. Tabi bir de ABD için… Artık geçmişe bakmayalım” yorumunda bulundu.

Cannot understate how historic and incredible this is for @KamalaHarris and for Black women and South Asian women everywhere, and for America. Let's not look back, ever — Megan Rapinoe (@mPinoe) November 7, 2020

Rapione, Instagram hikayesinde ise “Bunun birçok kişi için ne anlama geldiğinin insanlar farkında değil. Kadınlar, ten rengi farklı olanlar, LGBTQ+, göçmenler, Müslümanlar, yerliler ve diğer herkes için…” ifadelerini kullandı.

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TRUMP’A SAHADA CEVAP VERMİŞTİ

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda sosyal adalet konusunda farkındalık yaratmaya çalışan aktivist futbolcu Rapinoe, Donald Trump’ın hedefi olmuştu.

ABD’de Afrikalı-Amerikalılara karşı sistematik ırkçılık nedeniyle yapılan protestolara destek veren Rapinoe, “Sanırım artık bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim. Eğer kupayı kazanırsak s….. Beyaz Saray’ına gitmeyeceğim” demişti.

Trump ise Rapinoe’nin bu sözlerine “Önce kazan, işi bitir, öyle konuş” şeklinde karşılık vermişti. Rapione ve ABD Milli Takımı, turnuvanın finalinde Hollanda’yı yenerek Dünya Kupası’nı müzesine götürmüş, 34 yaşındaki futbolcu da ‘Altın Ayakkabı’ ödülünü kazanmıştı.

Bunun ardından bir kez daha Trump’a seslenen Rapinoe, şu cümleleri sarf etmişti:

“Verdiğiniz mesaj insanları dışarıda bırakıyor. Beni dışlıyorsunuz, bana benzeyenleri dışlıyorsunuz, siyahları dışlıyorsunuz, belki sizi destekleyen Amerikalıları dışlıyorsunuz. ‘Amerika'yı yeniden harika yap' sloganı ile herkes için harika olmayan bir döneme sesleniyorsunuz. Belki o dönemlerdeki birkaç Amerikalı için harika olabilir, belki Amerika şu an birkaç Amerikalı için harika olabilir ama yeterince Amerikalı için harika değil. Bu ülkenin lideri olarak her bir kişiye inanılmaz bir sorumluluğunuz var. Herkes için daha iyisini yapmak zorundasınız.”

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