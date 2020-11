Megan Rapinoe ABD seçimleri sonrası ilk yorum

ABD’de başkanlık seçimleri sona erdi. 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan Joe Biden, Donald Trump’ı geride bırakarak ABD’nin yeni başkanı oldu. Seçimin ABD tarihi için de ayrı bir önemi vardı. Ülke tarihinde ilk kez bir kadın, Kamala Harris, başkan yardımcısı olarak görev yapmaya hak kazandı.

Bu duruma en çok sevinen isimlerden birisi ise ABD’li futbolcu Megan Rapinoe oldu. Daha önce Trump’ın ırkçı politikalarını sert bir şekilde eleştiren yıldız futbolcu, seçim sonuçları sonrası sevinci gizlemedi. Cinsiyet ayrımı ve azınlık hakları konusunda söylemleri ile sık sık gündeme gelen Rapinoe, Harris’in başkan yardımcısı olmasının tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Rapinoe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bunun Kamala Harris ve dünyadaki her siyah, Doğu Asyalı kadın için ne kadar tarihi ve inanılmaz olduğunu anlatamam. Tabi bir de ABD için… Artık geçmişe bakmayalım” yorumunda bulundu.

Cannot understate how historic and incredible this is for @KamalaHarris and for Black women and South Asian women everywhere, and for America. Let's not look back, ever

