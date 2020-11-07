MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 1-1 Göztepe (Süper Lig 8. hafta)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş

BB ERZURUMSPOR: Farnolle – Hasan Hatipoğlu, Petrus (Dk. 62 Donald), Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Osman), Emrah (Dk. 62 Rashad Muhammed), Sissoko, Novikovas, Gomes (Dk. 86 Sadiku)

GÖZTEPE: İrfan Can – Mihojevic, Kubilay (Dk. 71 Yalçın), Halil, Soner (Dk. 80 Burak Süleyman), Ndiaye, Zlatko Tripic (Dk. 80. Mossoro), Guilherme, Gassama (Dk. 22 Nwobodo), Atınç (Dk. 80 Tarouco), Burekovic

GOLLER: Dk. 67 (P) Novikovas (BB Erzurumspor) – Dk. 13 Ndiaye (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Sadiku (BB Erzurumspor)

SARI KART: Sadiku (BB Erzurumspor)

Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde `Geçmiş Olsun İzmir´ yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.

4´üncü dakikada Guilherme, ceza sahası önünden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

8´inci dakikada Novikovas, Sissoko´dan aldığı topu defansın arkasına sarkan Murat Uçar´a gönderdi. Murat´ın yerden ortasında savunma tehlikeyi önledi.

13´üncü dakikada aut çizgisine inen Halil ortaladı, Ndiaye kale önündeki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

35´inci dakikada Novikovas, çalımlarla girdiği ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, top kaleci İrfan Can tarafından kornere çelindi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

53´üncü dakikada Emrah´ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Novikovas´ın şutu savunmadan döndü.

54’üncü dakikada Tripic´in sert şutunda kaleci Farnolle topu parmaklarıyla kornere gönderdi.

67´nci dakikada Rashad Muhammed´ın ceza sahasında düşürülmesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Novikovas, topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+3´üncü dakikada Rashad Muhammed´in sert şutunda top önüne düşen Sadiku´nun vuruşu auta gitti.

90+4´üncü dakikada Sadiku ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5´inci dakikada Guilherme´nin direkten dönen topuyla buluşan Kubilay´ın şutunda kaleci Farnolle son anda topu yumrukladı.

Maç 1-1 sona erdi.