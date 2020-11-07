LeBron James’ten ABD seçimleri sonrası olay paylaşım… Trump ve Biden

ABD’de başkanlık seçimlerinde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokrat Parti adayı Joe Biden oldu. Seçimi kazanan Biden, Donald Trump’ın dört yıllık başkanlığına son verdi. Trump ile yıldızı barışmayan isimlerden biri olan Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, sonuç sonrası çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan James, kendisinin Andre Iguodala’ya yaptığı bir bloğun fotoğrafını kullandı. Yıldız basketbolcu, kendi yüzünün yerine Biden’i, Iguodala yüzüne ise Trump’ı yerleştirdi. James’in bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Uzun süre unutulmayacak olan o bloktan James, maçın son anlarında kendi potasına 28 metre uzaktan gelip rakibinin sayısına izin vermemişti.

James, 2016 seçimlerinden ırkçı politikaları nedeniyle Trump’ın seçilmemesi gerektiğini söylemiş, 2020’deki seçimler öncesinde de “Umarım herkes, ırk ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, tarafları ne olursa olsun, ülkemizin zirvesinde hangi liderliğe sahip olduğumuzu görüyor ve Kasım ayının yaklaştığını anlıyordur. Bizim için büyük bir an. Amerikalılar değişim istiyoruz, bunu yapma fırsatımız var” ifadelerini kullanmıştı.

NBA FİNALLERİNDE GERİLİM ARTMIŞTI

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara destek veren James ile Trump arasında gerilim tırmanmıştı. Maçlardan önce yapılan diz çökme eylemlerine ve ‘Black Lives Matter’ hareketinde aktif rol oynayan yıldız basketbolcu, Trump tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Trump, NBA finallerinde her oyuncunun milli marş sırasında ‘Black Lives Matter’ tişörtleri giyerek diz çökmeleri hakkında “Milli marş esnasında herkes diz çöküyor. Bu durum benim için kabul edilemez. Onların diz çöktüğünü görünce maçı seyretmeyi bırakıp, televizyonu kapatıyorum. Şu an oynanan maçlara hiç ilgi duymuyorum” demişti.

James ise Trump’ın bu yorumuna “Şu an beni güldürmeye mi çalışıyorsunuz? Basketbol topluluğunun onun izleyiciliğinden mahrum kaldığı için üzgün olduğunu hiç sanmıyorum” cevabını vermişti.

“SENİ SERSERİ”

Trump ile James, Golden State Warriors’ın 2017 yılındaki şampiyonluğunda da sözlü tartışma yaşamıştı. Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklamasının ardından Trump daveti geri çektiğini açıklarken ilk tepki o dönem Cleveland Cavaliers'da oynayan James'ten gelmişti.

“Şampiyon bir takım için Beyaz Saray ziyareti onurdur. Stephen Curry'nin tereddütü var gibi. O zaman davet geri çekildi!” şeklindeki Trump’ın sözlerine James “Seni serseri, Curry zaten gelmeyeceğini söyledi. Ortada davet yok. Beyaz Saray ziyareti sen oraya gelene kadar onurdu” şeklinde sert bir yanıt vermişti.