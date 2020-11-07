Kasımpaşa fırsat tepti, Antalyaspor 90+2’de nefes aldı!

Süper Lig 9. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor’un mücadelesi nefes kesen mücadeleye sahne oldu.
Bengali-Fode Koita’nın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Kasımpaşa, ilk yarıda farkı artırma fırsatlarını yakaladı ancak değerlendiremedi ve iki ekip soyunma odasına bu skorla girdi.
İkinci yarıda daha hareketli bir oyun sergileyen Antalyaspor, 58. dakikada Sidney Sam ile beraberlik golünü buldu ancak ‘VAR’ golden önce faul olduğunu tespit edince Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü devam etti.
Dakikalar 65’i gösterdiğinde ise, Haris Hajradinovic’in harika asistinde Armin Hodzic’in attığı şık golle skoru 2-0’a getiren Kasımpaşa rahat bir nefes aldı.
Ancak pes etmeyen konuk ekip Antalyaspor, 72’de Nuri Şahin’in asistinde Veysel Sarı ile farkı 1’e indirerek durumu 2-1 yaptı. Son anlarına büyük heyecanla girilen maçın 90+2. dakikasında Sidney Sam yine sahneye çıktı.
İlk golü iptal edilen 32 yaşındaki Alman futbolcu, Antalyaspor’un skoru 2-2’ye getiren golünü atarak takımına adeta hayat verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla 9 puanda kalan Antalyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ancak son anlarda gelen golle alınan 1 puan teselli oldu. Kasımpaşa ise, 12 puana ulaştı.
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj'ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Hodzic'in gelişine yaptığı vuruşu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.
- 7. dakikada Aytaç'ın pasında sol tarafta topla buluşan Hodzic'in ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
- 8. dakikada Yusuf'un sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
- 41. dakikada Aytaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Veysel'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
- 55. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Sidney Sam meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol daha sonra VAR kararıyla faul sebebiyle iptal edildi.
- 63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Ramazan kornere çeldi.
- 65. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası içine açtığı ortada Hodzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
- 72. dakikada Nuri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada Veysel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
- 90+2. dakikada Eren'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Sidney Sam'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2