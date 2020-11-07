Kasımpaşa fırsat tepti, Antalyaspor 90+2’de nefes aldı!

Süper Lig 9. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor’un mücadelesi nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

Bengali-Fode Koita’nın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Kasımpaşa, ilk yarıda farkı artırma fırsatlarını yakaladı ancak değerlendiremedi ve iki ekip soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarıda daha hareketli bir oyun sergileyen Antalyaspor, 58. dakikada Sidney Sam ile beraberlik golünü buldu ancak ‘VAR’ golden önce faul olduğunu tespit edince Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü devam etti.

Dakikalar 65’i gösterdiğinde ise, Haris Hajradinovic’in harika asistinde Armin Hodzic’in attığı şık golle skoru 2-0’a getiren Kasımpaşa rahat bir nefes aldı.

Ancak pes etmeyen konuk ekip Antalyaspor, 72’de Nuri Şahin’in asistinde Veysel Sarı ile farkı 1’e indirerek durumu 2-1 yaptı. Son anlarına büyük heyecanla girilen maçın 90+2. dakikasında Sidney Sam yine sahneye çıktı.

İlk golü iptal edilen 32 yaşındaki Alman futbolcu, Antalyaspor’un skoru 2-2’ye getiren golünü atarak takımına adeta hayat verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla 9 puanda kalan Antalyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ancak son anlarda gelen golle alınan 1 puan teselli oldu. Kasımpaşa ise, 12 puana ulaştı.