Göztepe hasreti dindiremedi

Süper Lig’in 8. haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda Göztepe’yi konuk etti. Sahasında henüz galibiyet alamayan Erzurumspor ile, ilk hafta dışında üç puan alamayan Göztepe arasındaki karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Göztepe’nin golü 13. dakikada Pape Ndiaye’den gelirken, Erzurumspor bir puanı 67. dakikada Arvydas Novikovas’ın penaltı golüyle kurtardı.

Bu beraberlikle ligdeki üç puan hasreti 7 maça çıkan Göztepe ile sahasındaki dördüncü maçından da galibiyet alamayan BB Erzurumspor’un puanları 8 oldu.