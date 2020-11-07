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Sözcü

Göztepe hasreti dindiremedi

Ligde ilk hafta dışında galibiyet alamayan Göztepe, öne geçtiği Erzurum deplasmanından bir puanla döndü. Göztepe'nin üç puan hasreti 7 maça çıkarken, Erzurumspor evinde yine kazanamadı.

Güncellenme: 17:58, 07/11/2020
Haberler BB Erzurumspor
Göztepe hasreti dindiremedi

Süper Lig’in 8. haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda Göztepe’yi konuk etti. Sahasında henüz galibiyet alamayan Erzurumspor ile, ilk hafta dışında üç puan alamayan Göztepe arasındaki karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Göztepe’nin golü 13. dakikada Pape Ndiaye’den gelirken, Erzurumspor bir puanı 67. dakikada Arvydas Novikovas’ın penaltı golüyle kurtardı.

Bu beraberlikle ligdeki üç puan hasreti 7 maça çıkan Göztepe ile sahasındaki dördüncü maçından da galibiyet alamayan BB Erzurumspor’un puanları 8 oldu.

Erzurumspor göztepe süper lig