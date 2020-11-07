Futbolun prensiplerini öğrenemediniz

Beşiktaş, Antep deplasmanında beklemediği bir mağlubiyet aldı. Futbolda iki tane önemli prensip vardır.

1-Hücum prensipleri: Günümüz futbolunda en etkili hücum silahı kontratak. Maalesef Beşiktaş'ta kontratak özelliği taşıyan hiçbir oyuncu yok. Mecburen kanatları kullanıyor. Kanatlardan gelen ortalarda da Aboubakar bir buçuk yıl top oynamamış, çok formsuz, doğru pozisyon alamıyor. Orta sahadan gelen oyuncularla pas alışverişinde bulunmuyor, onlara şut pozisyonu hazırlamıyor. Adeta takım bir kişi eksik oynuyor. 10 numara pozisyonunda Oğuzhan çok güçsüz. Sergen Hoca Ljajic'i koysa o da formsuz ve güçsüz. Bu sporcular da skora katkı sağlamıyor. Mücadele adına temposuz ve formsuz olan Dorukhan'ı da eklersek Beşiktaş hücum olarak bir tek Larin'in ayaklarına kalıyor. Larin'in de tek başına performansı ve skora katkısı maalesef galibiyeti getirmiyor. Sergen Hoca keşke oyuna Oğuzhan ve Dorukhan ile başlamasaydı. Orta sahada Talisca gibi yetenekli oyuncu olmayınca da hücum gücü tamamen etkisiz hale geliyor.

2-Savunma prensipleri: Beşiktaş, savunmaya çekiliyor. Alan markajı yapıyor. Welinton ve Vida birbirine çok uzak oynuyorlar. Rakibe çok boş alan bırakıyorlar. Birbirlerinin kademesine girmekte çok geç kalıyorlar. Adeta Beşiktaş iki stoperden yoksun oynuyor. Sonradan oyuna dahil olan Montero ne alan markajı yapabiliyor ne kademeye girebiliyor ne de doğru müdahaleler yapabiliyor.

Kısacası Beşiktaş'ın savunmada merkezinden yıkıldığını söyleyebiliriz.

Kardeşim, Gaziantep'te Dicko diye bir oyuncu var. Günümüzdeki kontratak futbolunu Türkiye'de en iyi oynayan oyuncu. Kendisini kutlamak lazım. Böyle bir oyuncu hiçbir takımda yok. Maçı Antep'e aldıran Dicko.