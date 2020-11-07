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Sözcü

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 3-4 hafta yok

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk, sarı lacivertli ekipteki sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Nando De Colo'nun 3-4 hafta idmanlara katılamayacağı, Danilo Barthel'in gelecek hafta takıma katılacağı belirtildi.

Güncellenme: 12:50, 07/11/2020
Haberler Basketbol
Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 3-4 hafta yok

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk, 6 Kasım Cuma günü oynanan Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Nando De Colo ve bel bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

“Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz.”

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Fenerbahçe Beko Nando de Colo