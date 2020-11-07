Erol Bulut: Rakip kendini ona göre ayarlamış

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, ‘Birlikte kaybettk’ dedi. İşte Bulut’un değerlendirmeleri…
“Disiplin düştü. Takım olarak kötüydük. Fazla oyuncu performansının altında oynadı. Nitekim 2-0 mağlup oldu. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı net belirleyip, analiz edip, milli maç arasında toparlanmamız lazım. Maçtan önce söyledim. Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Maalesef çok fazla basit hata yaptık. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bugün net pozisyonlar yakaladık. Değerlendiremedik. Rakip yarım pozisyon yakaladı, Jevtovic gol attı.”
“Sonuçta benim sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra. Sonuçta futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Duran topları da çalıştık. Rakip kendini ona göre ayarlamış.”