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Sözcü

Eden Hazard ve Casemiro’nun corona testleri pozitif

İspanya devi Real Madrid, Eden Hazarda ve Casemiro'nun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 13:30, 07/11/2020
Haberler Futbol
Eden Hazard ve Casemiro’nun corona testleri pozitif

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcularımız Hazard ve Casemiro’nun Cuma günü yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır” denildi.

Verilen bilgiye göre aynı gün teste tabi tutulan diğer oyuncular ve teknik ekip çalışanlarının sonuçları ise, negatif çıktı. Belçikalı Hazard ve Brezilyalı Casemiro’da pozitif sonuçlara rastlanmasının ardından yeniden tüm takımın teste sokulduğu ancak hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

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