MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor (Süper Lig 8. hafta)

Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçıyla devam etti. Ligin flaş takımlarından Alanyaspor zirve mücadelesi verdiği hafta öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

49’da Aytemiz Alanyaspor’da Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşa arka direkte kafayı vuran Caulker’ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

58’ini dakika Trabzonspor eşitliği yakaladı. Abdulkadir Parmak’ın sağ kanattan yaptığı ortasına altıpastan ters bir vuruş yapan Caulker topu kendi ağlarına yolladı: 1-1

Kalan dakikalarda net fırsatlar kaçtı ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 17 yaparken, Trabzonspor 6 puana çıktı. Göztepe maçı ertelenen Alanyaspor’un 7 maçlık yenilmezlik serisi devam etti. Trabzonspor’un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor’a konuk olacak. Trabzonspor sahasında Erzurumspor’u ağırlayacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM…

90’TRABZONSPOR’DAN TEHLİKE! Kamil Ahmet’in ceza sahasına havalandırdığı topa altıpasın üzerinden bomboş kafayı vuran Afobe’nin şutu direk dibinden dışarı gitti.

58′ TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Abdulkadir Parmak’ın sağ kanattan yaptığı ortasına altıpastan ters bir vuruş yapan Caulker topu kendi ağlarına yolladı: 1-1

49’ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ! Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşa arka direkte kafayı vuran Caulker’ın şutu ağlarla buluştu: 1-0

48’Trabzonspor’da Vitor Hugo, Davidson’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

41’VAR incelemesinin ardından da ofsayt kararı onaylandı. Skor hâlâ 0-0.

40’GOL pozisyonu VAR’da inceleniyor.

39’Alanyaspor’da Bareiro topu ağlara yolladı ama öncesinde ofsaytta olduğu için GOL geçerli sayılmadı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Trabzonspor’da 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür 53. dakikada bir sakatlık geçirdi. Sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi. Daha sonra 55’te Djaniny’nin yerine Benik Afobe oyuna dahil oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışacak. Bordo-mavili takımda, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı, Caleb Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton’un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıktı.

9. RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, ligde 9. kez karşı karşıya geliyor. iki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor’un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.

Alanya’da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1’lik sonuçla elde etti.