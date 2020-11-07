CANLI | Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda İttifak Holding Konyaspor’u konuk ediyor. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Sosa’nın yerine Thiam’a ilk 11’de şans verdi. Thiam’ı Pelkas’ın yerine kanatta oynatacak olan Bulut, Ozan Tufan’ı Sosa’nın yerine 8 numaraya çekti. Pelkas’ı ise asıl yeri olan forvet arkasına, oyun kurucu rolüne yerleştirdi. Erol Bulut, ilk 11 seçimi ile ilgili maçtan önce yaptığı açıklamada “Geniş bir kadroya sahibiz. Yeterince iyi futbolcular var elimizde… Sakatlık olunca diğer arkadaşların hazır olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Üst üste aldığı dört galibiyetle geçtiğimiz haftayı maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğunda tamamlayan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında da serisini sürdürüp, koltuğu bırakmamayı hedefliyor. Aldığı istikrarsız sonuçlarla alt sıralarda yer alan Konyaspor ise, zorlu deplasmanda puanla dönerek moral kazanmak istiyor.

Fenerbahçe maç öncesi 17 puanla 2. sırada, Konyaspor ise 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Ferdi, Sadık, Nazım, Novak, Ademi

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

YEDEKLER: Eray, Ozan Can, Hurtado, Shengelia, Alper, Ali, Emre, Şener, Daci

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Fenerbahçe’de cezalı Sinan Gümüş ile son antrenmanda sakatlanan Jose Sosa, takımdaki yerlerini alamıyor. Konyaspor’da ise sakatlıkları devam eden Amir, Ömer Ali Şahiner, Uğur, Anicic, Volkan ve Ahmet Çalık, kadroda yok.