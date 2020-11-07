Beşiktaş’tan Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki

Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı kulüp bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yüklendi.

“‘Uğurlu’ mu, uğursuz mu?, kasıt ‘VAR mı yok mu?’, ‘Hakem’ mi, değil mi?” paylaşımı yapan Beşiktaş, Yaşar Kemal Uğurlu’nun daha önce siyah-beyazlı ekibin maçlarında yönettiği karşılaşmalardan görüntüleri de paylaşımına ekledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Ersin’in gördüğü kırmızı kart için “Kırmızı kartı bilmiyorum. Topa Ersin vuruyor, çok eminler hakemler… Bütün maçları böyle takip etsinler hakem arkadaşlar… Bazı maçlarda böyle olmuyor maalesef… Bunların arkasına sığınacak değilim. Biz kötü oynadık” yorumunda bulunmuştu.

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