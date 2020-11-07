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Adana Demirspor’da 24’ü futbolcu 29 corona pozitif!

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, İstanbulspor maçı öncesi takıma yapılan corona virüsü testi sonrası şok bir sonuçla karşılaşıldı. Takımdaki 24 futbolcunun, 2 teknik heyet çalışanının ve 3 personelin testi pozitif çıktı ve maç ileri bir tarihe ertelendi.

Güncellenme: 12:16, 07/11/2020
Haberler Futbol
Adana Demirspor’da 24’ü futbolcu 29 corona pozitif!

TFF 1. Lig 9. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşmaya hazırlanan Adana Demirspor’da, maç öncesi yapılan rutin corona virüsü testlerinin sonuçları camiayı şoke etti.

Adana ekibinden yapılan açıklamada, 24’ü futbolcu olmak üzere toplamda 29 kişinin corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından 8 Kasım (yarın) tarihinde İstanbul’da oynanması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 1. Lig’de bu haftaki Adanaspor-Menemenspor karşılaşması da, İzmir ekibinde corona pozitif sayısının 34 kişiye yükselmesi nedeniyle ertelenmişti.

Adana Demirspor’dan konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

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Yayınlanma Tarihi:11:27,