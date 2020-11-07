A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda 4 corona pozitif!

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu’nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın Sırbistan ile karşılaşacağı müsabaka kadrosunda 4 isim yer alamayacak.

Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, A Kadın Milli Takımımızın kamp öncesi yapılan rutin Covid-19 tanı testlerinde, 3 milli oyuncunun ve 1 teknik ekip personelinin pozitif olduğu tespit edildi.

Yapılan açıklamada corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncuların izolasyon ve tedavi süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

A Kadın Milli Takımımız, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.