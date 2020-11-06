Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları çekildi. 52 takımın katıldığı turda geçen sezon Süper Lig’i ilk 6’da tamamlayan takımlar Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor ve Galatasaray yer almıyor.
Eşleşmeler 24, 25 ve 26 Kasım’da oynanacak.
Adana Demirspor – Afjet Afyonspor
Erzurumspor – Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor – Uşakspor
İstanbulspor – Tarsus İdman Yurdu
Göztepe – Kırklarelispor
Bandırmaspor – Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK – Serik Belediyespor
Ankaraspor – Muğlaspor
Tuzlaspor – Sultanbeyli
Konyaspor – Manisa FK
Kasımpaşa – 24Erzincanspor
Altınordu – Çorum
Adanaspor – Sakaryaspor
Beypiliç Boluspor – Kahramanmaraşspor
Ankara Keçiörengücü – Kocaelispor
Yukatel Denizlispor – Turgutluspor
Atakaş Hatayspor – Karacabey
Giresunspor – Niğde Anadolu
Bursaspor – Karatay Termal 1922 Konyaspor
Fenerbahçe – Sivas Belediyespor
Antalyaspor – Pendikspor
Eskişehirspor – Kastamonuspor
Gençlerbirliği – Kırşehirspor
Yeni Malatyaspor -Etimesgut
Kayserispor – Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük – Esenler Erokspor