Villarreal’in sahası bir anda göle döndü… 45 dakika sonra ise…

UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor’un da yer aldığı I Grubu’nun üçüncü maçında İspanyol ekibi Villarreal, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i sahasında konuk etti. Maçın başlamasına kısa bir süre kala bir anda bastıran yağmur, sahayı adeta göle çevirdi. Ancak drenaj yapısı sağlam olan stadyumun zemini, kısa sürede maç oynanacak hale getirildi.

Yarım saat içinde metrekareye 60 litre yağmur düşen Villarreal’in sahası, 45 dakikada eski haline döndü. Maç, normal başlaması gereken zamandan yaklaşık bir saat sonra başladı. Karşılaşmada zeminin yağmurdan hiç etkilenmediği gözlendi. Futbolcular ne kaydı ne de top zemine takıldı.

Villarreal Kulübü, maçın başlamasına kısa bir süre kala bastıran yağmurun görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.