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UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a karşı hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, bir kez daha haftanın oyuncusu seçildi.

Güncellenme: 17:42, 06/11/2020
Haberler Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa Ligue 1 ekibi Lille’de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu.

UEFA’nın internet sitesinde yapılan oylamada Yusuf Yazıcı PAOK’tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen’den Leon Bailey ve Sparta Prag’dan Lukas Julis ile yarıştı.

Lille’in deplasmanda İtalyan ekibi Milan’ı 3-0 yendiği maçta “hat-trick” yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

Yusuf Yazıcı’nın 21, 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille’i, Milan’ı 3-0 mağlup etti.

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İlk hafta Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.

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Yayınlanma Tarihi:17:37,