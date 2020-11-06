Sergen Yalçın: Bilmeden fazla konuşmamak lazım

Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep’e 3-1 kaybeden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın’ın açıklamalarından satır başları…

“DİYORLAR YA WELINTON, GÖRDÜK DURUMU”

“Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi… Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton’un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı”

“ÇOK EMİN HAKEMLER! BÖYLE OLMUYOR”

“Montero, Vida ve Ersin inanılmaz hatalar yaptı. Kırmızı kartı bilmiyorum. Topa Ersin vuruyor, çok eminler hakemler. Bütün maçları böyle takip etsinler hakem arkadaşlar. Bazı maçlarda böyle olmuyor maalesef. Bunların arkasına sığınacak değilim. Biz kötü oynadık”

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“BİREYSEL PERFORMANSLAR TARTIŞILACAK

“Nerede geçen haftaki takım, nerede bu takım. 5 gün arayla oynadık, oyuncularımıza ağır geldi herhalde bu tempo. Kalemize ilk gelen top 43’te gol oldu. Kaleye gelen her ilk top gol oluyor, bir kere geliyor oluyor. Bireysel hatalar çok öne çıktı. 10 kişiyken 1-1’i buluyoruz. Yine ilk top gol oluyor. Bireysel performanslar çok tartışılacak gibi. Belli oyuncuların üstüne gidiyoruz, orada çok hata yapıyoruz. Hedef koyuyoruz ya da hedef gösteriyoruz”

“SAÇMASAPAN! BÖYLE KAZANAMAYIZ”

“Mağlubiyetten üzgünüz. Bireysel hatalardan dolayı çok üzgünüz. Çok iyi maç bekliyorduk aslında, iyi çalıştık. İlk 45 dakikada bir şey yapmadık. Çok ters zamanda ilk golü yedik. Devrede değiştirebilir miyiz diye konuştuk. Kırmızıyla motivasyon düştü. 1-1’i bulduk ama 2 dakika sonra saçma sapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın”

“ÇIKMASI GEREKEN ÇIKMIYOR!”

“Takım geçen hafta 113’ten fazla koştu, Denizli’de 110’dan fazla. Sprint ve koşu mesafeleri yüksek. Denizli ve Malatya maçı istatistikleri çok üzerinde. Takımda ciddi bir gelişim var. Bireysel hatalara çare bulamayız. Buna çözüm bulamayız. Çok basit gol yiyoruz. Kırmızı kartta Montero hata yapıyor. Ersin çıkması gereken çıkmıyor, arada kalıyor. Aradan adam kaçırıyorlar. Elimizden gelen bir şey yok. 3 stoperim var ve bir de Erdoğan. Welinton ve Vida ile oynuyoruz, bir de Montero var zaten”

“BUNLAR ÇARE BULAMAYIZ”

“Milli arayı iyi geçiriyoruz. Geçen milli ara sonrası istatistikler çok yukarıya çıktı, oyundan da belliydi. Oyuncular isteksizdi. Gol yedik, 10 kişi kaldık. 1-1’i bulduk ama yine bireysel hatadan gol yedik. Bunlara çare bulamayız”