Mesut Özil sınırı aştı mahkemelik oldu! İlginç savunma…

Arsenal’in Alman futbolcusu Mesut Özil, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken aracıyla hız yaptığı gerekçesiyle mahkemeye çıktı. 2 Temmuz tarihinde arabasıyla 97 mil (yaklaşık 156 km) hız yapan Özil, mahkemede kendisini ilginç bir şekilde savundu.

Pişman olduğunu söyleyen Özil, aracın hız göstergesindeki ibareyi karıştırdığı için böyle bir hata yaptığını söyledi. Yıldız futbolcunun kullandığı araçta hız göstergesi “mil” olarak ekrana yansırken, Özil bunu “kilometre” zannettiği için dalgınlık yaşadığını belirtti.

Özil mahkemedeki açıklamasında, “Ben Alman vatandaşıyım ve hızı mil olarak değil, kilometre olarak gösteren araçları sürmeye alıştım. Covid kısıtlamaları nedeniyle otoyol neredeyse boştu. Yapabileceğim tek açıklama, yolda başka araç olmaması nedeniyle konsantrasyonumun geçici olarak azalmış olmasından kaynaklanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Alman yıldız “Kullandığım aracın motor gürültüsü çok fazla ve otomatik vites” sözleriyle kendisini savunurken, Birleşik Krallık’ta otoyollarda hız sınırı saatte 70 mil. Yani Mesut Özil’in anlayacağı şekilde söylemek gerekirse 110 kilometre!

Yaptığı hatayı kabul eden Özil, şimdiye kadar hiçbir trafik cezası almaması nedeniyle araba kullanma yasağı yerine para cezası talep ediyor. Antrenmanlara sürekli olarak arabayla giden Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin araba kullanmaması ve 7 aylık bir kızı olması nedeniyle böyle bir istekte bulundu.

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