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Sözcü

Menemenspor’da corona yayılıyor: 34’e yükseldi

Menemenspor, son yapılan testlerle beraber 30 olan pozitif corona virüsü vaka sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.

Güncellenme: 11:18, 06/11/2020
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Menemenspor’da corona yayılıyor: 34’e yükseldi

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16’sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif corona virüsü vakasına rastlandığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Adanaspor mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2’si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır.”

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