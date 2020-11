İstanbul’da uyanış, Londra’da diriliş: Mohamed Elneny!

Derleyen: Alican ÖZCAN | Normalde bir insana “Ciğersiz” dediğinizde alacağınız karşılık pek hoş olmayabilir, ancak söz konusu bir futbolcuysa herkesin takımında görmek isteyeceği kişiden bahsettiğiniz kaçınılmazdır. Maçın ilk dakikasından, son düdüğe kadar sahada basmadık yer bırakmayan, dinamik görüntüsüyle rakibi boğan futbolcular için “ciğersiz” tabiri kullanılır. Geçtiğimiz hafta sonu Manchester United maçının 91. dakikasında yaptığı koşusuyla futbolun yeni ‘ciğersizi’ eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny oldu. Alman edebiyatçı Goethe’nin “İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi, asla tükenmez” sözlerinin vücut bulmuş hali olan Elneny, 3 yaşından beri aşık olduğu sporda bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle kariyerini yeniden dizayn ediyor.

Pandemi nedeniyle boş tribünlere karşı oynanan ve Arsenal’in 1-0 kazandığı Manchester United maçındaki performansı, Mısırlı futbolcunun 28 yaşında Avrupa piyasasında yeniden doğuşunun ilk adımları gibiydi. Aslında 2016’da büyük umutlarla transfer edilen Elneny, işler planladığı gibi gitmeyince geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçirdi ve yeniden Londra’daki yerini kazanmayı başardı. Arsenal’de istenmeyen adam haline geldikten sonra Beşiktaş’ta futbola tutunan ve şimdilerde İngiltere’nin hayranlıkla izlediği Mısırlı futbolcu, “Sürekli hareket halinde olmayı seviyorum. Koşmak işimin bir parçası” diyerek üstlendiği görevin farkında bir görüntü sergiliyor.

