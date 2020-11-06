İstanbul’da uyanış, Londra’da diriliş: Mohamed Elneny!

Derleyen: Alican ÖZCAN | Normalde bir insana “Ciğersiz” dediğinizde alacağınız karşılık pek hoş olmayabilir, ancak söz konusu bir futbolcuysa herkesin takımında görmek isteyeceği kişiden bahsettiğiniz kaçınılmazdır. Maçın ilk dakikasından, son düdüğe kadar sahada basmadık yer bırakmayan, dinamik görüntüsüyle rakibi boğan futbolcular için “ciğersiz” tabiri kullanılır. Geçtiğimiz hafta sonu Manchester United maçının 91. dakikasında yaptığı koşusuyla futbolun yeni ‘ciğersizi’ eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny oldu. Alman edebiyatçı Goethe’nin “İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi, asla tükenmez” sözlerinin vücut bulmuş hali olan Elneny, 3 yaşından beri aşık olduğu sporda bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle kariyerini yeniden dizayn ediyor.

Pandemi nedeniyle boş tribünlere karşı oynanan ve Arsenal’in 1-0 kazandığı Manchester United maçındaki performansı, Mısırlı futbolcunun 28 yaşında Avrupa piyasasında yeniden doğuşunun ilk adımları gibiydi. Aslında 2016’da büyük umutlarla transfer edilen Elneny, işler planladığı gibi gitmeyince geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçirdi ve yeniden Londra’daki yerini kazanmayı başardı. Arsenal’de istenmeyen adam haline geldikten sonra Beşiktaş’ta futbola tutunan ve şimdilerde İngiltere’nin hayranlıkla izlediği Mısırlı futbolcu, “Sürekli hareket halinde olmayı seviyorum. Koşmak işimin bir parçası” diyerek üstlendiği görevin farkında bir görüntü sergiliyor.

“Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip karlar eridiğinde; dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap, başka bir dağdan selam yollamaktır” -Şems-i Tebrizi

Londra ekibinin geçmişte aynı bölgede benzer görevler yapan Patrick Vieira, Emmanuel Petit ve Gilberto Silva gibi efsanelerinin gölgesinde henüz o seviyelerde olmasa da, defansif özelliklere sahip bir orta saha oyuncusu olarak potansiyelini gösterme konusunda kendisine yeni bir sayfa açmış durumda.

Henüz bir çocukken, Kahire’nin 70 mil uzağındaki El-Mahalla kentinde bazen günde 10 saat sokaklarda top oynayan Elneny için 91 dakika müthiş bir efor sarf etmek devede kulak kalabilir. Ancak Old Trafford’daki 1-0’lık galibiyetin temel taşlarından olması ve yeni sezonda takımın en önemli gücü haline gelmesi, adının gündeme oturmasını sağladı.

Bir dönem Mohamed Salah’ın yanında tavsiye edilen futbolcu olan ve ‘Arsenal’de bitti’ denilen kariyerini eski takım arkadaşı ve şimdiki teknik direktörü Mikel Arteta ile yeniden dirilişe çeviren Elneny’nin hikayesi ilham verici notlar taşıyor.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: “Elneny’nin takıma kattığı şey çok özel. Bireysel olarak bu enerjiye sahip. Ego sahibi olmayan, takım için oynayan, ne olursa olsun birinci dakikadan 96. dakikaya kadar saha içinde kalıp takıma pozitif katkıda bulunan oyuncuları her zaman seviyorum.”

3 YAŞINDA FUTBOL TOPUYLA UYUYAN ÇOCUK

Mısırlı futbolcunun babası Nasser, Elneny’nin kariyerinde şüphesiz en büyük etkiye sahip kişi. Birçok baba gibi oğlunun futbol sahasında efsane olduğunu hayal ediyordu. Kahire’nin Al-Mahalla kentindeki Baladeyet Al-Mahalla kulübünün genç takım koçu, Elneny’yi 3 yaşında kanatları altına alıp futbol eğitimi vermeye başladı. Ve Elneny’ye mesajı çok açıktı: “Uyurken bile futbol topu yanında olmalı. Topla bir olmalısın.”

‘Dağ Kurtları’ lakaplı ilk profesyonel takımı Al Mokawloon’a katılmadan önce Kahire’deki Al Ahly akademisinin bir parçasıydı. Şimdilerde Liverpool ve dünya futbolunun en önemli ismi adaşı Mohamed Salah ile ilk kez burada bir araya geldi. Kendisinden bir ay küçük olan Salah ile birlikte önce Basel’de oynadılar, şimdilerde ise İngiltere’de farklı takımlarda Mısır Milli Takımı’nın övünç kaynağı durumundalar.

Mısır Milli Takımı’nın eski futbolcusu Hamza El Gamal, genç milli takımda koçluk yaptığı sırada iki futbolcunun da Avrupa’ya damga vuracağından emindi. El Gamal Egypt Today’e yaptığı açıklamada “Genç yaşlarına rağmen, harika teknik ve taktik becerilere sahip çok yetenekli oyunculardı. Ama en çok dikkat çeken şey, kişilikleri ve düşünme biçimleriydi” diyerek Elneny ve Salah’taki farklılığı dile getiriyor.

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“SALAH İLE BLUETOOTH’U VAR”

Şimdilerde MLS takımlarından Chicago Fire’ın sportif direktörü olan Georg Heitz, Basel’de aynı görevi yaptığı sırada Temmuz 2012’de Salah’ı, 6 ay sonra Elneny’i de kadrosuna kattı. Heitz, o dönemlerde ilk olarak Salah için kapısını çaldıkları Al Mokawloon kulübüyle yaptıkları görüşmeyi şu sözlerle anlatıyor.

“Al Mokawloon ile Salah transferi için yaptığımız görüşmeleri hatırlıyorum. Başkanları bana benim için başka bir oyuncu daha olduğunu söyledi ve Elneny’yi önerdi. İki futbolcu arasında görünmez özel bir bağ olduğunu ve sahada birbirlerini bulma yeteneklerinden bahsetti. Hatta ‘Salah ile bluetooth’u var’ dediğini hatırlıyorum.”

“BU ÇOCUK SCHWEINSTEIGER GİBİ”

Basel henüz 20 yaşındaki Elneny’yi kadrosuna katmıştı ancak genç futbolcunun korkuları vardı. Londra 2012’de Mısır’ın Olimpiyat kadrosuna yer alsa da genç yaşı nedeniyle yeni bir maceraya hazır olup olmadığı konusunda şüpheleri vardı. 2015’te İsviçre’nin Aargauer Zeitung gazetesine konuşan Elneny, transfer olduğu döneme ilişkin “Benim için ağır basan bir duygu vardı: korku” ifadelerini kullandı.

2012-13 sezonunun ara transfer döneminde Basel’e transfer olan ve kısa sürede tüm ekibi etkileyen Elneny’nin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi karşısında şaşkına dönmüştü: “Pek çok özelliği var, ancak çalım atma becerileri, spora olan tutkusu her zaman dikkat çekiyordu. At gibi koşuyordu.”

Daha ilk antrenmanında Elneny’ye hayran kalan takımın tecrübeli ismi sağ bek Phillip Degen, sahadan çıktığı anda soluğu Heitz ve kulüp başkanının yanında almıştı: “Bu çocukla hemen sözleşme imzalayın. Bastian Schweinsteiger gibi oynuyor!”

Basel ilk olarak kiralık olarak kadrosuna kattığı Elneny’nin bonservisini sezon sonunda 800 bin Euro bedelle aldı. O zamanlar sadece Arapça konuşan Elneny’nin fiili tercümanı ise çocukluktan beri arkadaşı olan Mohamed Salah’tı.

Salah ve Elneny’nin Basel günleri | Foto: Arsenal.com

BEŞ VAKİT NAMAZ VE FUTBOL

Dinine bağlı bir Müslüman olan ve halen günde beş vakit namazını kılan Elneny, St Jakob Park stadının çevresindeki bir apartmanda kurduğu yaşantısında pencereden sahayı izleyerek günlerini geçirdi. Hiç bilmediği bir dille, tanık olmadığı kültürün içinde kalan Elneny, tamemen antrenmanlara ve inancına odaklandı.

“Elneny bazı yönlerden geleneksel ve eski moda bir futbolcu. İşe gidiyor, işini yapıyor ve ailesinin yanına gidiyor.”

ELNENY NASIL KEŞFEDİLDİ?

Basel’de kısa sürede dikkatleri çeken Elneny’nin keşfi, Arsenal’in analiz departmanının kullandığı “StatDNA” tarafından sağlandığı söylenir. Ancak gerçekte farklı etkenlerin olduğu da biliniyor. Çünkü gözlemciler ve istatistik departmanının bu transferde aynı fikirde olmadığı zamanlar yaşanmıştı.

Elneny ilk olarak, Arsenal’in scout ekibinin radarına girdi. Francis Cagigao, üç kez canlı olarak maçını izlemeye gittiği Elneny’nin onlarca maçını da videolardan izledi. Bunun ardından StatDNA’dan oyuncunun profilinin çıkartılması istendi.

2015’in yaz transfer döneminde ihtiyacı olan üst düzey orta saha oyuncusu transferini yapamayan Arsenal, Ocak 2016’da bu eksiğini kapatmak için arayışlara başladı. Elneny StatDNA’nın listesinde birinci sıradaki futbolcu değildi, ancak maddi sınırlamalar göz önüne alındığında, transferi en uygun isimdi.

Dönemin teknik direktörü Arsene Wenger, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantıda, Elneny’nin orta sahada farklı özelliklere sahip yararlı bir takım oyuncusu olduğu görüşünde ortak karara varıldı.

İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ…

Aradan geçen zamanda Elneny’nin Arsenal kariyerinin parlak bir geçmişe sahip olduğunu söylemek ne kadar zorsa, kötü olduğunu iddia etmek de aynı derecede zor. İstikrar ve tutarlılık en güçlü yönü.

Eski bir Arsenal teknik ekibi üyesi, “Elneny’nin şu anda ne ürettiğine bakarsanız, bu onun ilk günden beri sahip olduğu bir yetenek olduğunu görürsünüz. Aradaki fark, rahatlık ve güven seviyesidir. Görünüşe göre ona gerçekten inanan bir koç bulmuş” diyerek Mısırlı futbolcunun performansının duygu durumuna göre değişebileceğini işaret etti.

2018 yaşında Matteo Guendouzi transferi yapıldığında birçok kişi Elneny’nin daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordu. Ancak 2019-20 sezonu öncesinde Elneny için kaçınılmaz son gelmişti.

Teknik Direktör Unai Emery’nin gözünden düşen Mısırlı futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma giderek Arsenal’deki yerini yeniden kazanmayı planladı.

DOLMABAHÇE’DE DİRİLİŞ

Kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olan Elneny, kısa sürede takımın vazgeçilmez ismi oldu. Kırmızı kart cezalısı olduğu 3 maç ve sarı kart cezalısı olduğu bir maç dışında neredeyse tüm maçlarda sahada olan Mısırlı futbolcu sezon boyunca 36 maçta forma giyerek 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

Defansif özellikleri ile öne çıkan Elneny’nin bu performansı, maaş ödemesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılarla gölgelense de takıma kattığı enerji ve güç tartışmasızdı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın “Elneny gitmemesini istediğimiz bir oyuncuydu” diyerek Mısırlı futbolcunun takımdaki önemine dikkat çekse de, maliyetinin yüksek olması ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

Belki attığı veya attırdığı gollerle adından söz ettirmedi ancak, 37 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın defansı ona emanet edip sezonu 6 gol- 6 asistle tamamlayarak kariyerinin en skorer sezonunu yaşamasında şüphesiz katkısı çok fazlaydı.

Atiba Hutchinson: “Ben onunla oynarken iyi hissediyorum. Kendisi üst seviyelerde futbol oynamış bir oyuncu. Birbirimizi saha içerisinde iyi anlıyoruz…”

YENİDEN HOŞ GELDİN ELNENY

Beşiktaş’tan ayrılarak Arsenal’e dönen Elneny’nin yeni sezonda takımda kendisine yer bulup bulamayacağı muallak konulardan biriydi. Beşiktaş’ta iyi bir sezon geçirse de, Arsenal ve Premier Lig’deki mücadele için yeni bir savaşa girmeye hazır mıydı?

“Londra’ya dönmeden önce Arteta ile konuşmadım. Stresli değildim ama sadece benden ne beklediğini düşünüyordum” diyen Elneny, antrenman sahasındaki tanışma toplantısında takımda kalmasının istendiğini duyunca kendisini güvende hissetti. Arteta’dan aldığı güven hissi ile antrenman sahasında muazzam bir istek gösteren Mısırlı futbolcu, orta sahada kimin oynayacağı konusundaki soru işaretlerine cevap olma fırsatını çok iyi değerlendirdi.

“Takımdaki herkes geri döndüğüm için heyecanlıydı ve antrenmanda herkesten iyi geri bildirimler aldım. ‘Mo iyi iş çıkardın’ diyip güvenimi geri kazanmama yardım ediyorlardı. Bunu yapacağım, her şeyi yeniden inşa edeceğim ve her gün yeni şeyler öğrenmeye çalışacağım.”

KARAKTERİ VE İNSANİ YÖNÜ

Arteta’nın kültürel değişimi uygulamaya çalıştığı bu kritik dönemde, Elneny’nin hayatı boyunca sahip olduğu pozitif karakteri de takıma katkı sundu.

2016 yılında Elneny hakkında konuşan Wenger, “Bu kulüpte insanların onu sevdiğini söyleyebilirim. Bir oyuncudan isteyebileceğiniz tüm özelliklere sahip. Tutkulu, her antrenmanda kesinlikle yüzde 100’ünü veriyor. Herkesle dost ve son derece alçakgönüllü. Onun futbolcu olarak özelliklerinden bahsetmeden önce, takım ruhuna olan tavrına ve insani özelliklerine hayran olduğumu söylemeliyim” sözleriyle tanımlıyor.

“Aubameyang ile aynı enerjiye sahip. Her zaman gülümsüyor ve sana ayıracağı bir dakikası her zaman vardır.” -Arsenal’de bir teknik ekip çalışanı

“BEN NORMAL BİR İNSANIM”

Elneny alçakgönüllü profili ile gün geçtiktçe daha etkileyici bir hale geliyor. Twitter’da 4,5 milyona yakın takipçisi ile ülkesi Mısır’da büyük bir isim. Ancak bu gösterişli hayat onu yine de değiştirmedi.

“İnsanlar beni yıldız olarak görse bile, değilim. Ben normal bir insanım” diyen Elneny, tevazu dolu yaşamını ve karakterini şu sözlerle anlatıyor: “Benim gözümde yıldız gibi hissetmek tehlikeli bir durum. Tek yaptığınız kendinize zarar vermek veya kariyerinizi bitirmek ve derin bir karanlığa düşmek. Futboldan tek dileğim daha fazla tevazu ve minnettarlık.”

Kişiliği ve özverisi saha içindeki karakterine de yansıyan Elneny’nin takımı ilk sıraya koyan ve genellikle orta sahadaki partnerinin öne çıkmasını sağlayan bir tarzı var. Atiba örneğinde olduğu gibi şimdilerde Arsenal’deki ekürisi Partey’in son maçlardaki yükselişi asla tesadüf değil. Doğası gereği tamamlayıcı ve destekleyici rolde kendisini gösteren bir futbolcu.

Arteta’nın Granit Xhaka ve Dani Ceballos’tan faydalanmak isteyeceği maçlarda (Avrupa Ligi’nde dün geceki Molde maçında olduğu gibi) Elneny’nin kadroda yer bulması zorlaşacak, ancak şimdiden ilgi çekici bir alternatif olduğunu kanıtladı. Rakiplerinden çaldığı toplarla ‘ahtapot’ lakabına sahip olan İspanyol yıldız Partey, Elneny’nin son Instagram gönderisine yaptığı “Aslan” yorumuyla takım arkadaşının yeni lakabını da belirlemiş oldu.

Bu sezon orta sahasını ‘aslan-ahtapot’ ikilisine emanet eden Arsenal ve Elneny’nin gelecek maçlardaki performansı, artık sadece Londra ekibinin taraftarlarının merak odağı olmaktan çıktı.

Geçtiğimiz yıl Arsenal’de istenmeyen adam olan Elneny’nin, şimdilerde yeni sözleşme görüşmeleri için kulüple görüştüğünü düşünürsek, onu Arsenal formasıyla daha uzun süre izleyeceğiz gibi.

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