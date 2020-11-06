İstanbul dev organizasyona hazırlanıyor

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, Formula 1 sezonunun 14’üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde İntercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Yarışta takımların kullanacakları malzemeler İstanbul Park’a getirilirken, yarışları kontrol edecekleri takım çadırları da İntercity İstanbul Park’ta yerlerini aldı.

İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vural Ak pisti hazır tuttuklarını belirterek, şunları söyledi:

“Dört yıldır Formula 1’i buraya getirmek için çalıştığımız için ana işlerin hepsini hazır tutuyorduk. Yarışın bu yazın başında geleceği kesinleşince detay işlere giriştik. Dünya şampiyonası çok büyük bir organizasyon. Önümüzde çok yapılması gerekenler listesi vardı. Onların hepsi tamamlandı. Matematiksel bakarsak Mercedes’in teknolojik üstünlüğüyle Hamilton’ın pilotajı çok iyi bir paket oldu. Onun başına bir şey gelmezse burada başarılı olacağını düşünüyorum. Şuan yağmur yağıyor. Benimde kişisel isteğim ve duam inşallah yarış yağmurda olur. Hem pistimiz çok güvenli, su drenajları çok güzel, hiçbir yerde su birikmiyor. Bu kadar kuvvetli ve hızlı arabaların yağmurda ekstra yetenek gerektiriyor. Bu sefer biz arabanın yeteriyle beraber pilotajı da görmüş olacağız. Arabayla çok öne çıkan pilotların belki biraz geri gelmesi mümkün olacak. Çünkü orada bilek kuvveti gelecek. Sürprizlere gebe bir yarış olacak.”