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Gurban Gurbanov: Futbolcularımız biraz zayıf kaldı

Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor’a 2-0 mağlup oldukları maçın “Böyle tecrübeli futbolculara karşı bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı. Sivasspor da bundan istifade etti" dedi.

Güncellenme: 00:09, 06/11/2020
Haberler Avrupa Ligi
Gurban Gurbanov: Futbolcularımız biraz zayıf kaldı

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Karabağ'da Teknik Direktör Gurban Gurbanov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Gurbanov, bu maçı unutup önlerinde maçlara bakacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sivasspor üç puan kazandı. Defansif oynayan ve hızlı bir rakibe karşı oynadık. Futbolcularım bu maç için çok çalıştılar. Maksimum bir performans ortaya koydular. Kontra ataktan bir gol yedik. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Bu maçta daha düzgün paslaşmamız gerektiğini de gördük. Oyuncu seçiminde farklılık vardı. Ancak taktik olarak farklı oynamadık. 3-4 yeni oyuncu sahaya çıkartmış olsak da oyun sistemimiz düşünce olarak aynıydı. Ancak Sivasspor defansta ve kontrataklarda çok iyiydi. Böyle tecrübeli futbolculara karşı bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı. Sivasspor da bundan istifade etti.

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