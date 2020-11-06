Fenerbahçe Beko seriye bağladı

EuroLeague 7´nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Rusya’nın Khimki takımını konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 83-71 kazandı. Fenerbahçe Beko böylece EuroLeague’de üst üste ikinci, toplamda dördüncü galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko’da Jarell Eddie ve Pierre Dyshawn 16'şar sayıyla oynarken, Lorenzo Brown ve Ahmet Düverioğlu 11'er sayı üretti. Ali Muhammed de 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan bir diğer Fenerbahçe Beko oyuncusu oldu.

Karşılıklı sayılarla geçen ilk bölümün ardından vites yükselten Fenerbahçe Beko çeyreği 23-20 önde tamamladı. Bu bölümde sakatlık yaşayan De Colo maça devam edemedi. İkinci çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Melih'in basketiyle de soyunma odasına 42-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte vites yükselten Igor Kokoskov'un öğrencileri, farkı çift hanelere taşıdı ve 4'üncü periyoda 65-55 üstün girdi. Ahmet Düverioğlu maçın bitimine 6 dakika kala 5 faulle kenara gelirken, konuk takım yakaladığı seri ile farkı 3'e indirdi. Jarell Eddie ile hücumdaki suskunluğunu bozan Fenerbahçe Beko, oyun ritmini tekrar yakaladı ve farkı 10 sayıya çıkardı. Ali Muhammed’in turnikesi de maçın sonucu belirledi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Uros Nikolic

FENERBAHÇE BEKO: Brown 11, Westermann 3, Melih 4, De Colo 2, Pierre 16, Vesely 4, Eddie 16, Ali Muhammed 10, Ahmet 11, Ulanovas 6

KHIMKI: Shved 10, McCollum, Timma 8, Karasev 5, Zaytsev, Monroe 11, Jerebko 12, Bertans 6, Mickey 19

1. PERİYOT: 23-20

DEVRE: 42-35

3. PERİYOT: 65-55