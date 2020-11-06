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Dzeko ve Mancini corona virüse yakalandı

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko ve İtalya A Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini corona virüse yakalandı.

Güncellenme: 20:18, 06/11/2020
Haberler Futbol
Dzeko ve Mancini corona virüse yakalandı

Serie A takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, corona virüse yakalandığını duyurdu.

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım” ifadelerini kullandı.

Dzeko paylaştığı mesajda, “Birkaç gün boyunca takım arkadaşlarından ayrı kalmak durumundayım ama pazar gününden başlamak üzere aklım ve kalbim onlarla olacak. Haydi çocuklar” dedi.

Roberto Mancini’nin testi pozitif

İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Roberto Mancini de corona virüse yakalandı. Deneyimli çalıştırıcının pozitif gelen test sonucu sonrası izolasyona geçtiği belirtildi.

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