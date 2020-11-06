Cyle Larin: Enerjimiz düşüktü, hep beraber kötüydük

Beşiktaş’ta Cyle Larin ve Bernard Mensah, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Cyle Larin açıklamasında; “Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100’ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu.”

MENSAH: ‘KIRMIZI KARTTAN SONRA OLMADI’

Beşiktaş’ta Bernard Mensah, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Mensah açıklamasında; “İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı, futbol bu. Futbolda maalesef böyle şeyler oluyor” dedi.

Mensah açıklamasının devamında; “Çok çalışmalıyız. Derbiler, zorlu maçlar var. Tüm puanlara talibiz. Bu puanları bizi desteklemek isteyenler için kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.