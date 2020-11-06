CANLI | Gaziantep FK Beşiktaş

Süper Lig’de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Saat 20:00’de başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde üst üste iki maçını da kazanan Beşiktaş, zorlu deplasmandan da galip dönerek serisini sürdürmek istiyor. Altı maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen, ancak bu maçlardan beşinden beraberlikle ayrılan Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında da sahadan puanla dönmeyi hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş, 10 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi Gaziantep FK ise 8 puanla 9. sırada…

İLK 11’LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Vetrih, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK’de sakatlığı bulunan Zvonimir Kozulj karşılaşmada görev alamıyor. Beşiktaş’ta ise sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Nkoudou, kadroda yer almıyor. Cezası indirilen Josef de Souza ise kafileye dahil edildi.

Öte yandan Beşiktaş’ta Gaziantep FK maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal’ın kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edildi.