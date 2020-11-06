Beşiktaş, Gaziantep’te 3 puan arıyor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesi Josef de Souza sevinci yaşıyor. Denizlispor maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuya PFDK, ‘ciddi faul' gerekçesiyle iki maç ceza vermişti. Bu cezayı Tahkim Kurulu'na taşıyan siyah-beyazlı yönetim dün olumlu sonuç aldı. Hazırlanan savunmada, “Harekette kesinlikle kasıt yoktur, kaza vardır. Josef de Souza'nın kramponu bacağı sıyırıyor. Oyuncumuz, pişmanlığını dile getiriyor” ifadeleri kullanıldı.

DORUKHAN KESİK YİYEBİLİR

Tahkim de cezayı bir maça indirdi ve Josef, Gaziantep FK deplasmanında oynayabilecek duruma geldi. Sergen Yalçın'ın Tahkim Kurulu kararını beklemeden öğle saatlerinde Gaziantep'e giden kafileye dahil ettiği Brezilyalı futbolcu bugün sahaya çıkacak. Yalçın’ın ilk 11'e alacağı oyuncu için Dorukhan Toköz'ü kulübeye çekmesi bekleniyor. Böylece zorlu maçta siyah-beyazlı orta saha Josef-Atiba-Oğuzhan üçlüsünden oluşacak.

KARTAL 3’TE 3 PEŞİNDE

Üst üste Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle kendine gelen Beşiktaş, 3'te 3 için Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Hasic kadroya dahil edilirken Gökhan Töre ve N'Koudou'nun sakatlıkları sürüyor. Ev sahibi takımda ise Kozulj sakat.

MUHTEMEL 11’LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Papy, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Atiba, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Saat: 20.00

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu