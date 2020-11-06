Balıkesirspor deplasmanda kazandı

TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Balıkesirspor'u konuk eden Altay, maçtan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Balıkesirspor bu galibiyetle puanını 13 yaparken, Altay 10 puanda kaldı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Murat Temel
Altay: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Edin Cocalic, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Adrien Regattin (Armand Gnanduillet dk. 80), Yılmaz Özeren (Anton Putsila dk. 62), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 46), Harun Alpsoy (Yekta Kurtuluş dk. 80), Leandro Kappel, Marco Paixao
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Arda Gezer
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu (Uğur Aygören dk. 77), Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Abdülkadir Kayalı (Antonio Mrsic dk. 67), İsmail Yüksek, Anıl Taşdemir, Oğuz Han Aynaoğlu (Mahatma Otoo dk. 38), Cumali Bişi, Okwuchukwu Ezeh
Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Foxi Kethevoama, Şahan Kaynak
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Goller: Okwuchukwu Ezeh (dk. 35), Ezeh (dk. 79), Mrsic (dk. 87) (Balıkesirspor), Adrien Regattin (dk. 53) (Altay)
Sarı kartlar: Yılmaz Özeren, Gnanduillet (Altay), Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)