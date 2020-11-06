Avrupa’da Türk derbisine Yusuf Yazıcı damgası

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında sezona muhteşem bir başlangıç yapan iki takım Milan ve Lille, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Lig ve kupada henüz yenilgi yüzü yaşamamış iki takımın mücadelesinde gülen 3-0’la Fransız ekibi Lille oldu. Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Yusuf Yazıcı böylece bu sezon çıktığı 11. resmi maçta 7. golüne imza atmış oldu. 23 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 6’sını UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti. Yusuf Yazıcı, deplasmanda oynanan Sparta Prag maçında da hat-trick yapmıştı.

Milan’da Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı oyuna dahil olurken, Lille’de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Burak Yılmaz’a bıraktı. Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL

İtalyan devi karşısında muhteşem bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, son dönemde yakaladığı çıkışı, Milan karşısında da sürdürdü. 21. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda takımını öne geçirdi. İlk yarı Lille’in 1-o üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli’nin Hakan Çalhanoğlu hamlesi de işe yaramadı. 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, takımını rahatlatan golü ağlara bıraktı. Milan daha ne olduğunu anlayamadan 58. dakikada Yusuf Yazıcı, takımının ve kendisinin üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-0 sona erdi.

MİLAN BİR İLKİ YAŞADI

Bu sezon ligde ve Avrupa’da oynadığı maçlarda henüz mağlubiyet almayan Milan, ilk yenilgisini tatmış oldu. Tıpkı rakibi gibi henüz yenilgi yüzü görmeyen Lille ise, Yusuf Yazıcı’nın muhteşem performansıyla unvanını korumayı başardı.

Grubun diğer maçında ise Sparta Prag, deplasmanda Celtic’i 4-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Bu sonuçların ardından puanını 7 yapan Lille, grupta liderlik koltuğuna oturdu. Milan 6 puanla ikinci sıraya gerilerken, Sparta Prag 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. 1 puanda kalan Celtic ise son sıraya geriledi.

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