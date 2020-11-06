Futbolda Sözde Şike Davası’nda beraat kararı!

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ‘Futbolda Sözde Şike’ davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, eski Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın dahil olduğu 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet’in ise ‘işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no’lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin bozduğu “Sözde şike” davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan’ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat isterken mahkeme beraat kararını onayladı.

Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe — M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) November 6, 2020

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

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