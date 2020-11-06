A Milli Takım aday kardosu açıklandı! Caner Erkin kadroda…

A Milli Futbol Takımı’nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan’la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in çağırdığı isimler arasında Fenerbahçeli Caner Erkin de yer aldı. Umut Meraş ve Hasan Ali Kaldırım’ın bulunmadığı kadroda sol bekte alternatif arayan Milli Takım’da, Erkin sarı lacivertli forma altındaki etkili performansı sonrası kadroya davet edildi.

Caner Erkin en son 6 Ekim 2017’de İzlanda’ya 3-0 kaybettiğimiz maçta milli takım formasını giymişti. Caner Erkin’in yanı sıra Başakşehir’den Berkay Özcan ve Everton’dan Cenk Tosun da kadroya çağırıldı.

A Milli Takımımız, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Milliler daha sonra Uluslar Ligi 5’inci maçınca 15 Kasım Pazar günü Rusya ile, 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIKLAR 8 KASIM’DA BAŞLIYOR

A Millî Takım’a davet edilen oyuncular, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00’dan itibaren Riva’daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak.

İlk idmanını 9 Kasım Pazartesi günü saat 18.30’da basına kapalı yapacak olan A Millîler, hazırlıklarını bu tesiste yapacağı antrenmanlarla sürdürecekler.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Kasım saat 14.00 ve 14 Kasım saat 18.00’de TFF’nin Riva’daki tesislerinde resmi basın toplantılarını gerçekleştirecekler.

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İLK MAÇ BEŞİKTAŞ PARK’TA

Beşiktaş Park’ta 11 Kasım’da oynanacak Türkiye-Hırvatistan karşılaşması saat 20.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı 15 Kasım’daki Türkiye-Rusya müsabakası ise saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

A Millî Takım, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım’da Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Budapeşte’ye gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 21.30’da Puşkaş Arena’da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Macaristan maçı öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00’de bu statta gerçekleştirecek.

A Millî Takım kafilesi, Macaristan maçının hemen ardından THY’ye ait uçakla İstanbul’a dönecek.