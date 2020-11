Türk takımlarının Avrupa’daki ‘mazlumu’ Manchester United!

Derleyen: Alican ÖZCAN | İngiltere’nin en köklü kulüplerinden olan Manchester United’a karşı tarihte birçok kez mücadele veren Türk kulüpleri, mağlubiyetler olduğu kadar hafızalara kazınan unutulmaz galibiyetlere de imza attı. Başakşehir’in dün gece aldığı 2-1’lik tarihi galibiyet bu listeye bir yenisini daha eklerken, Manchester United zor günler geçiren Türk futbolunun yardımına bir kez daha yetişmiş oldu.

20 Kasım 2012’de Burak Yılmaz'ın golüyle Galatasaray’a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016’da da Avrupa Ligi maçında Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti. Başakşehir yenilgisiyle İstanbul’da oynadığı son 3 maçı da kaybetmiş olan İngiliz ekibi, yine evine eli boş döndü.

İLGİLİ HABER Şampiyonlar Ligi H grubu puan durumu: Başakşehir ilk galibiyetini aldı

İngiliz medyası; zaten topun ağzındaki teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’i Başakşehir mağlubiyetinden sonra tefe koyarken, manşetlerdeki “Salak” ifadeleri Ada’da yaşanan infiali gözler önüne seriyor. PSG ve Leipzig’i yenmesine rağmen ligdeki durumu ve saha içindeki futbolu eleştiri konusu olan ‘Kırmızı Şeytanlar’, her ne kadar iyi gününde olmasa da, biz onların ‘en iyi günlerini’ de biliyoruz!

Yeri geldi Old Trafford’daki 40 yıllık yenilmezliklerini sonlandırdık, günü geldi 23 maçlık Devler Ligi yenilmezliğini bir çırpıda bitirdik, Cantona’lı Manchester’ı evine eli boş yolladık. Belki tarihimizdeki en ağır mağlubiyetleri İngiliz takımlarına karşı aldık ancak, inançla sahaya çıkıldığında ‘o makasın çok da açık olmadığını’ kanıtlayan zaferlere de imza attık.

Unutulmaz sanatçımız Kemal Sunal’ın “Şark Bülbülü” filminde, Dinçer Çekmez’in “Mazlum’u getirin” bana dedikten sonra ‘Şaban’ karakterini döverek rahatlamaya çalışması gibi, Türk takımları da her zora düştüğünde Manchester United’ı yenerek nefes alıyor: Manchester United’ı getirin bize…

İşte Manchester United’a karşı hafızalarımızdan silinmeyen o anılardan bazıları…

1993’TE KÜKREYEN BİR ASLAN

1992 yılına kadar ‘Şampiyon Kulüpler Kupası’ olan adı Şampiyonlar Ligi’ne çevrilen turnuva, yeni yapılanmasıyla Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olmaya devam etme yolunda önemli bir adım atmıştı. Takvim yaprakları 20 Ekim 1993’ü gösterdiğinde 2. turda eşleştiği Manchester United’a konuk olan Galatasaray, kimsenin hesap etmediği bir sonuca imza attı.

O tarihte Old Trafford’da 37 yıllık yenilmezliği bulunan Manchester United, 3 yıl sonra bu unvanına son verecek Fenerbahçe’den önce ilk olarak Galatasaray karşısında titremişti. Maçın henüz 3. dakikasında Bryan Robson ile 1-0 öne geçen United, 14. dakikada kendi kalemize attığımız golle 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Herkes İngiliz ekibinin farka gideceğini düşünürken, 16. dakikada attığımız gol ‘acaba’ dedirtti. Dakikalar 32’yi gösterdiğinde Kubilay Türkyılmaz’ın golüyle skor 2-2’ye gelirken soyunma odasına da büyük bir umutla girdik.

Maçın 64. dakikasında yine sahneye çıkan Kubilay Türkyılmaz, bu umutların hiç de boş olmadığını ispatlayan golüyle Galatasaray’ı 3-2 öne geçirse de, 80. dakikada Eric Cantona’nın golüne engel olamayınca mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi. Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United’ı mağlup etmeyi kıl payı kaçırsak da, dönemin ‘süper gücü’ Manchester United deplasmanında alınan bu skor bile Avrupa gündemine oturmuştu.

Manchester United 3-3 Galatasaray maç kadrosu: Manchester United: Peter Schmeichel, Lee Martin, Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Ince, Bryan Robson, Lee Sharpe, Mark Hughes, Eric Cantona. Galatasaray: Hayrettin Demirbaş, Bülent Korkmaz, Falko Götz, Reinhard Stumpf, Yusuf Tepekule, Suat Kaya, Tugay Kerimoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Kubilay Türkyılmaz, Arif Erdem, Hakan Şükür.

Ancak asıl gündem 3 Kasım’da oynanan rövanş maçından sonra yaşandı. Ali Sami Yen’de Manchester United’a cehennemin yaşatıldığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan temsilcimiz United’ı elemekle kalmadı; Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan ilk takım oldu. Bu maçta saha içinde ve saha dışında yaşanan olaylar ise unutulmazlar arasına girdi.

“Eric, soyunma odasında adeta delirdi. Kendisine copla vuran polis memurunu bulmak için dışarı çıkmaya kararlıydı. Eric; büyük, güçlü bir adamdı. Ciddiydi. Onu öldüreceğini söylüyordu. Normalde ben kavgadan asla geri adım atmazdım ama buna ben bile hazır değildim. Çünkü dışarıda bir sürü Türk vardı!” –Roy Keane

YARIM KALAN İŞİ ELVIR BOLİC BİTİRDİ!

1993’te Old Trafford’da Galatasaray’ın elinden zor kurtulan United, 1996’da bu kez Fenerbahçe’yi ağırlıyordu. Kırmızı Şeytanlar 30 Ekim tarihinde oynanan maça kadar, Avrupa’da 40 yıldır sahasında oynadığı hiçbir maçı kaybetmemiş takım unvanıyla çıktı. Unvanını korumak isteyen ağır sıklet boksör edasıyla sahaya çıkan United karşısında Fenerbahçe’ye pek şans verilmiyordu. Ancak dakikalar 78’i gösterdiğinde Elvir Bolic öyle bir yumruk attı ki, Avrupa’da yenilgi nedir bilmeyen İngiliz devi olduğu yere yığıldı kaldı. Kaleci Peter Scmeichel’ın savunmaya çarpan şutu kurtarmak için yaptığı o unutulmaz çabası bile yetersiz kaldı ve Fenerbahçe Manchester United efsanesini Old Trafford çimlerine gömdü.

Manchester United 0-1 Fenerbahçe maç kadrosu: Manchester United: Peter Schmeichel, Gary Neville, David May, Ronny Johnsen, Denis Irwin, Jordi Cruyff, Nicky Butt, Roy Keane, David Beckham, Eric Cantona, Karel Poborsky. Fenerbahçe: Rüştü Reçber, İlker Yağcıoğlu, Uche, Saffet Akbaş, Erol Bulut, Tuncay Akgün, Kemalettin Şentürk, Högh, Okocha, Kostadinov, Elvir Bolic.

6-2’NİN RÖVANŞINDA HAT-TRICK TUNCAY ŞANLI

2004 yılında yine Manchester United ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe Old Trafford’daki maçı 6-2’lik farklı yenilgiyle kaybederken, Devler Ligi’nde ilk kez sahneye çıkan genç Wayne Rooney’in gazabına uğramıştı. Ancak rövanşta rakibini Kadıköy’de ağırlayan sarı lacivertliler, Tuncay Şanlı’nın hat-trick yaptığı maçı 3-0 kazanarak rakibinden rövanşı almayı başarmıştı. İlk golde sol kanatta topla ilerleyen kaptan Ümit Özat, klasikleşen hareketiyle topu sağ ayağına alırken Cristiano Ronaldo’yu geçip ortasını açmış, ceza sahasındaki Tuncay Şanlı ise röveşatayla topu ağlaraya yollayarak Şampiyonlar Ligi’nin unutulmaz gollerinden birini atmıştı.

Fenerbahçe 3-0 Manchester United maç kadrosu Fenerbahçe: Rüştü Reçber, Önder Turacı, Fabio Luciano, Servet Çetin, Ümit Özat, Serkan Balcı, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio, Tuncay Şanlı, Alex de Souza, Mert Nobre. Manchester United: Tim Howard, Phil Neville, Wes Brown, O’Shea, Fortune, Cristiano Ronaldo, Djemba Djemba, Fletcher, Richardson, Miller, Bellion.

SERİ SONU MANCHESTER…

Fenerbahçe’nin 1996’da 40 yıllık yenilmezliğini sonlandırdığı Manchester United’ın ‘Düşler Tiyatrosu’ unvanlı Old Trafford’daki bir başka serisini ise, Beşiktaş noktaladı. Liverpool karşısındaki 8-0’lık yenilgi nedeniyle Avrupa’nın mimli takımı olan Beşiktaş, Manchester United’ın yedek ağırlıklı kadrosuna karşı Rodrigo Tello’nun attığı golle 1-0 galip gelerek, Old Trafford’da oynadığ son 23 Avrupa maçını kaybetmeyen İngiliz ekibinin rekoruna son verdi. Sir Alex Ferguson’un genç futbolcularla sahaya çıkması İngiliz medyasının ağır eleştirilerine neden olurken, 1996’daki mağlubiyette Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber, 13 yıl sonra yine Old Trafford’da gecenin parlayan ismi olmuştu. Yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük rol oynayan efsane kaleci, ‘kahraman’ olarak gösterilmişti.

Maçın spikeri Ertem Şener’in, Rüştü’nün son dakikalarda yaptığı müthiş kurtarış sonrası “Rüştü, öpüyorum seni Rüştü, ellerinden öpüyorum, hatta her yerinden öpüyorum Rüştü” sözleri de efsaneler arasındaki yerini almıştı.

Manchester United 0-1 Beşiktaş maç kadrosu Manchester United: Ben Foster, Gary Neville, Nemanja Vidic, Wes Brown, Rafael, Anderson, Gibson, Ji-sun Park, Gabriel Obertan, Danny Welbeck, Federico Macheda Beşiktaş: Rüştü Reçber, İbrahim Kaş, İbrahim Toraman, Matteo Ferrari, İbrahim Üzülmez, Fabian Ernst, Michael Fink, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, Rodrigo Tello, Bobo

İLGİLİ HABER Paul Scholes`tan Demba Ba`nın golü için Manchester`a ağır eleştiri

BONUS: İNGİLİZLERİ KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN TANIRIZ

İngiliz devi Manchester United’a karşı aldığımız efsane galibiyetleri hatırlamışken General Harrington zaferinden bahsetmemek elbette olmazdı. Birleşik Krallık işgal kuvvetleri komutanı General Charles Harington, İstanbul’dan ayrılmadan önce kendi adını taşıyan bir turnuva düzenleyerek, o dönem yabancı takımlara karşı ezici bir üstünlük kuran Fenerbahçe’nin bu hegemonyasına son vermek ister. 29 Haziran 1923 günü, Taksim Stadı'nda büyük bir kalabalık önünde oynanan maç, her köşe başında ellerinde silahlarla duran yabancı askerlerin gölgesinde gerçekleştirilmişti. Fenerbahçe’nin yabancı takımlara karşı aldığı galibiyetler nedeniyle büyük bir öfkeye sahip olan General Charles Harington, en iyi futbolculardan kurulu bir takım oluşturarak Fenerbahçe’ye rakip yapmıştı.

“Gardler Muhteliti Türk kulüplerine meydan okuyor. Galibine, Başkumandanın adını taşıyan büyük bir kupa verilecek bu maça Türk kulüpleri diledikleri gibi takviye de alabilirler” diyen General Harrington’un bu teklifine karşın kendi kadrosuyla sahaya çıkan Fenerbahçe, hiç gol yemeden İstanbul şampiyonluğu kazanan ünlü kadrosuyla İngilizleri Zeki Rıza Sporel’in müthiş golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe’nin kadrosu: Şekip Kulaksızoğlu- Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay- Kadri, İsmet, Fahir- Sabih, Alaeddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Ömer Tanyeri, Bedri Gürsoy.

Bu galibiyet, o dönemlerde kurtuluş mücadelesi veren ülkede milli bir zafer etkisi uyandırmıştı. Nitekim maç gecesi Lozan Konferansı'nda bulunan Türk Heyetine de bu galibiyet haberi ulaştığında heyet başkanı İsmet Paşa tarafından Fenerbahçe kulübüne; “Heyetimiz namına hepinizi meserretle tebrik eder, gözlerinizden öperim” diye bir kutlama telgrafı gönderilmişti.