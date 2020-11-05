TFF’den tartışmalı karar… Beşiktaş’a var, Denizli’ye yok

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin tribünleri panolarla ayırarak loca yapması tartışma yaratmıştı. Taraftarlar, localarda iç içe maç seyrederken, corona virüsü tedbirlerini hiçe sayılmıştı. Bazı taraftarların ise maske takmadıkları gözlenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), tartışma yaratan bu uygulama sonrası Denizlispor’a ceza verme ihtiyacı duymamıştı. Denizlispor, Disiplin Kurulu’na dahi sevk edilmezken Beşiktaş, localardaki taraftarlar sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

DENİZLİSPOR’A CEZA VERİLMEDİ

PFDK’nın Beşiktaş’a sosyal mesafeden ceza vermesi, benzer hatta daha vahim bir tabloya neden olan Denizlispor’u cezasız bırakması soru işaretleri yarattı. Beşiktaş’a sosyal mesafeden ceza veren PFDK’nın, Denizlispor’u neden es geçtiği anlaşılamadı. Yeşil-siyahlı kulübün tribünleri loca yaparak taraftarları iç içe maç seyrettirmesi, kamuoyunda skandal olarak yorumlanmıştı.

Denizlispor-Beşiktaş maçından sonra sadece Ege ekibinin Başkanı Ali Çetin ve Yönetici Yavuz Cinkaya, karşılaşma sonrası yapıtıkları açıklamalar nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve iki isme ihtar cezası verilmişti.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı sonrası localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin para cezasına çarptırıldı.

TRİBÜNLER LOCAYA ÇEVRİLMİŞTİ

Denizlispor, 26 Ekim 2020 tarihinde Beşiktaş ile sahasında oynadığı maçta normal tribünleri loca şeklinde bölerek ayırmıştı. Locaların tavan bölümü ise çit çekilerek yapılmıştı. Tribünleri panolarla ayırarak 18 adet prefabrik loca oluşturan Denizlispor, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bu bölmeleri taraftarla doldurmuştu. Maçı izlemeye gelen taraftarlardan bazılarının maske takmadığı da gözlenmişti.

İnsanların tribünde iç içe seyrettiği maç sonrası Denizlispor, loca satışından o hafta en fazla gelir elde eden ikinci takım olmuştu.

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