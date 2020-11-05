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Sözcü

Samsunspor’a büyük şok

Sahasında 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk eden Samsunspor, rakibine yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti.

Güncellenme: 17:43, 05/11/2020
Haberler Futbol
Samsunspor’a büyük şok

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Muğlaspor´a 3-1 mağlup oldu.

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Yavuz Bahadır Ordu, Caner Kurt

YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan, Yameogo (Dk. 46 Kerem Can), Yalçın, Ercan, Erhan, Gökhan (Dk. 62 Ceyhun), Oğuz, Plumain (Dk. 46 Savicevic), Enes (Dk. 62 Nadir), Gyasi, Ahmethan

MUĞLASPOR: Nusret, Mehmet, Süleyman (Dk. 55 Barış Sungur), Mümin (Dk. 83 İlkay Gül), İbrahim Can Köse, İbrahim İçuz, Ömer (Dk. 68 Erol), Polat, Emre, Muhammed, Nizamettin (Dk. 68 Asım)

GOLLER: Dk. 29 Enes (Yılport Samsunspor) Dk. 30 ve 38 İbrahim Can Köse, Dk. 55 Mehmet Yeniler (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Kerem Can, Oğuz, (Yılport Samsunspor) Nusret Can (Muğlaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 13′ Erhan´ın pasıyla buluşan Gyasi´nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.
  • GOL! 29′ Ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içinde Ahmethan´ın pasıyla buluşan Enes´in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
  • GOL! 31′ Ani gelişen Muğlaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada İbrahim Can Köse´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
  • GOL! 38′ Muğlaspor atağında İbrahim Can Köse´nin kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2
  • GOL! 56′ Muğlaspor´un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mehmet Yeniler´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3
Muğlaspor Samsunspor türkiye kupası
Yayınlanma Tarihi:17:31,