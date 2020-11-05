Samsunspor’a büyük şok

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Muğlaspor´a 3-1 mağlup oldu.
STAT: 19 Mayıs Stadı
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Yavuz Bahadır Ordu, Caner Kurt
YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan, Yameogo (Dk. 46 Kerem Can), Yalçın, Ercan, Erhan, Gökhan (Dk. 62 Ceyhun), Oğuz, Plumain (Dk. 46 Savicevic), Enes (Dk. 62 Nadir), Gyasi, Ahmethan
MUĞLASPOR: Nusret, Mehmet, Süleyman (Dk. 55 Barış Sungur), Mümin (Dk. 83 İlkay Gül), İbrahim Can Köse, İbrahim İçuz, Ömer (Dk. 68 Erol), Polat, Emre, Muhammed, Nizamettin (Dk. 68 Asım)
GOLLER: Dk. 29 Enes (Yılport Samsunspor) Dk. 30 ve 38 İbrahim Can Köse, Dk. 55 Mehmet Yeniler (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Kerem Can, Oğuz, (Yılport Samsunspor) Nusret Can (Muğlaspor)