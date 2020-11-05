Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar! Gecenin mucizesi Sevilla’dan…

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçları gece yarı sona eren maçlarla noktalandı. Gecenin en dikkat çeken maçında Sevilla, sahasında ağırladığı Krasnodar karşısında 2-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Shapi Suleymanov ve Marcus Berg’in golleriyle 2-0’lık üstünlüğü yaklayan Krasnodar, 42’de Ivan Rakitic’in golüne engel olamadı. Ancak 45+5’te Jesus Navas’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sevilla için işler zora girecek diye beklerken, 60. dakikada oyuna giren Youssef En-Nesyri maçın kaderini değiştirdi.

Dakikalar 69’u gösterdiğinde skoru 2-2’ye getiren Faslı futbolcu, 72’de takımını 3-2’lik üstünlüğe taşıdı ve Sevilla sahadan galibiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR’İN GRUBU KARIŞTI!

H Grubu’nda lider Manchester United’ın deplasmanda Başakşehir’e yenilmesinin ardından, Leipzig’in PSG’yi mağlup etmesiyle dengeler değişti. Angel Di Maria’nın penaltı kaçırdığı, Idrissa Gueye’nin kırmızı kart gördüğü maçta PSG, Christopher Nkunku ve Emil Forsberg’in (p) golleriyle 2-1 mağlup oldu. Fransız ekibinin tek golü Angel Di Maria’dan geldi. Bu sonuçla Leipzig 6 puana ulaşarak lider Manchester United’ı yakaladı. Paris Saint Germain ise, Başakşehir ile birlikte 3 puanda kaldı.

Gecenin diğer maçlarında ise, ağırlıklı olarak favori takımların galibiyetle sahadan ayrıldığı sonuçlar şöyle:

E GRUBU

Chelsea 3-0 Rennes

3-0 Rennes Timo Werner 10′(p), 41′(p), Tammy Abraham 50′, Dalbert 50′(kırmızı kart)

Sevilla 3-2 Krasnodar

3-2 Krasnodar F GRUBU

Zenit 1-1 Lazio

Aleksandr Erokhin 32′, Felipe Caicedo 82′

Club Brugge 0-3 Borussia Dortmund

Thorgan Hazard 14′, Erling Haaland 18′, 32′

G GRUBU

Barcelona 2-1 Dinamo Kiev

2-1 Dinamo Kiev Lionel Messi 5′(p), Gerard Pique 65′, Viktor Tsygankov 75′

Ferencvaros 1-4 Juventus

Alvaro Morata 7′, 60′, Paulo Dybala 72′, Lasha Dvali 82′(k.k.), Franck Boli 90′

H GRUBU

Başakşehir 2-1 Manchester United

2-1 Manchester United RB Leipzig 2-1 Paris Saint Germain

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