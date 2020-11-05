Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar! Gecenin mucizesi Sevilla’dan…

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçları gece yarı sona eren maçlarla noktalandı. Gecenin en dikkat çeken maçında Sevilla, sahasında ağırladığı Krasnodar karşısında 2-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçı 3-2 kazanmayı bildi.
Shapi Suleymanov ve Marcus Berg’in golleriyle 2-0’lık üstünlüğü yaklayan Krasnodar, 42’de Ivan Rakitic’in golüne engel olamadı. Ancak 45+5’te Jesus Navas’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sevilla için işler zora girecek diye beklerken, 60. dakikada oyuna giren Youssef En-Nesyri maçın kaderini değiştirdi.
Dakikalar 69’u gösterdiğinde skoru 2-2’ye getiren Faslı futbolcu, 72’de takımını 3-2’lik üstünlüğe taşıdı ve Sevilla sahadan galibiyetle ayrıldı.
H Grubu’nda lider Manchester United’ın deplasmanda Başakşehir’e yenilmesinin ardından, Leipzig’in PSG’yi mağlup etmesiyle dengeler değişti. Angel Di Maria’nın penaltı kaçırdığı, Idrissa Gueye’nin kırmızı kart gördüğü maçta PSG, Christopher Nkunku ve Emil Forsberg’in (p) golleriyle 2-1 mağlup oldu. Fransız ekibinin tek golü Angel Di Maria’dan geldi. Bu sonuçla Leipzig 6 puana ulaşarak lider Manchester United’ı yakaladı. Paris Saint Germain ise, Başakşehir ile birlikte 3 puanda kaldı.
Gecenin diğer maçlarında ise, ağırlıklı olarak favori takımların galibiyetle sahadan ayrıldığı sonuçlar şöyle: