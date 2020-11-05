Şampiyonlar Ligi H grubu puan durumu: Başakşehir ilk galibiyetini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Medipol Başakşehir, evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Devler liginde ilk puanına “merhaba” diyen Başakşehir, Avrupa’da yoluna devam etme şansını da arttırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU: H GRUBU

BAŞAKŞEHİR’DEN TARİHİ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda RB Leipzig ve PSG'ye karşı oynadığı ilk iki maçını kaybeden Medipol Başakşehir, Manchester United'ı ağırladığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etti.

Devler Ligi tarihindeki ilk golünü 13. dakikada Demba Ba ile bulan Başakşehir, bu golün asistini yapan kaptanı Edin Visca'nın 40. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Konuk ekip United 43'te Anthony Martial ile durumu 2-1'e getirse de maçta başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan galip ayrılan taraf oldu.

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