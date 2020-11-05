Radamel Falcao antrenmanı tamamlayamadı

Süper Lig’in 8. haftasında Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Bugün yapılan sabah antrenmanında sakatlıkları bulunan Marcao ve Saracchi özel programla çalışırken, Radamel Falcao da antrenmanı tamamlayamadı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesindeki antrenman haberinde Kolombiyalı forvetin sağ üst ön adale grubunda ağrı yaşadığı ve bu yüzden çalışmayı yarıda bıraktığı açıklandı. Oyuncunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Öte yandan Belhanda ise antrenmanında tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.