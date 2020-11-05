Paul Scholes’tan Demba Ba’nın golü için Manchester’a ağır eleştiri

Temsilcimiz Başakşehir’in 2-1 yendiği İngiliz devi Manchester United’ın efsane futbolcusu Paul Scholes, karşılaşmanın ardından canlı yayında maçı yorumladı.

Başakşehir’in 13. dakikada Demba Ba ile bulduğu gole büyük eleştiri getiren eski İngiliz futbolcu, “Manchester United’ın yediği ilk gol komik! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Normalde, orada bir adamın olması ve yarı alanı kontrol etmesi gerekir. Orta sahaya kadar olan 15-20 metrede kimse yok” dedi.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 2-1 Manchester United

Ağırlığıyla bilinen Matic’in yanlış adam olduğunu ve yanlış yerde durduğunu yorumlayan Scholes, “Matic’i oraya koymuşlar ama Demba Ba’nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Hızlı koşamayan Matic’in o göreve verilmesi de ayrı. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi” ifadeleri kullandı.

Scholes, Başakşehir’in attığı ilk goldeki Manchester’ın hatasını 10 yaş altı takımına benzeterek “Manchester United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 15! Utanç verici!” diye konuştu.