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Olcay Çakır corona virüsüne yakalandı… Kadrodan çıkarıldı

Corona virüsü testi pozitif çıkan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Olcay Çakır, kadrodan çıkarıldı.

Güncellenme: 17:47, 05/11/2020
Haberler Basketbol
Olcay Çakır corona virüsüne yakalandı… Kadrodan çıkarıldı

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda corona virüsü testi pozitif çıkan Olcay Çakır, Arnavutluk ve Sırbistan maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu’nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkartıldı. Covid-19 tanı testi pozitif olduğu tespit edilen ve bu nedenle kadrodan çıkartılan sporcumuza geçmiş olsun dileriz” ifadelerine yer verildi.

Corona Olcay Çakır