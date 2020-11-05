Mirkan Aydın golünü Ayda ve Elif’e armağan etti

Türkiye Kupası 3’üncü turunda Şanlıurfaspor’u konuk eden Atakaş Hatayspor, Mirkan Aydın’ın 26’ncı dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Mirkan Aydın, golün ardından İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin ve Elif bebeği ‘Umut var’ işareti yaparak unutmadı. Baş parmağını tutarak objektiflere poz veren Aydın, golünü İzmir’de yaşanan depremde enkazdan sağ kurtulan Ayda ve Elif bebeğe armağan etti.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından 3 yaşındaki Elif Perinçek 61 saat, yine 3 yaşındaki Ayda Gezgin ise 91 saat sonunda göçük altından sağ olarak çıkarılmıştı.

Öte yandan Atakaş Hatayspor, Şanlıurfaspor´u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

STAT: Antakya Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Özkul, Göktuğ Hazar Erel

ATAKAŞ HATAYSPOR: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey (Dk. 60 Akintola), Helder Barbosa (Dk. 77 Mert Altınöz), Salem Boupendza, Mirkan Aydın, Baha Berk Aygün, Idır Quali (Dk. 60 Ribeiro), Yusuf Abdioğlu

ŞANLIURFASPOR: Fatih Kaldan, Süleyman Luş, Galip Güzel (Dk. 67 Mustafa Şen), Mustafa Samican Keskin (Dk. 67 Muhammed Demirci), Tarık Kurt, İsmail Cem Kara, Emre Özkan, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Gökdeniz Varol), Muhammet Mahmut Emir, Volkan Geyik (Dk. 67 Enes Subaşı), Fevzi Özkan (Dk. 46 Erkan Süer)

GOLLER: Dk. 26 Mirkan Aydın, Dk. 75 Barbosa (Atakaş Hatayspor) – Dk. 84 Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Galip Güzel, Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Hatayspor 2-1 Şanlıurfaspor