Mirkan Aydın golünü Ayda ve Elif’e armağan etti

Türkiye Kupası 3’üncü turunda Şanlıurfaspor’u konuk eden Atakaş Hatayspor, Mirkan Aydın’ın 26’ncı dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Mirkan Aydın, golün ardından İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin ve Elif bebeği ‘Umut var’ işareti yaparak unutmadı. Baş parmağını tutarak objektiflere poz veren Aydın, golünü İzmir’de yaşanan depremde enkazdan sağ kurtulan Ayda ve Elif bebeğe armağan etti.
İzmir’de meydana gelen depremin ardından 3 yaşındaki Elif Perinçek 61 saat, yine 3 yaşındaki Ayda Gezgin ise 91 saat sonunda göçük altından sağ olarak çıkarılmıştı.
Öte yandan Atakaş Hatayspor, Şanlıurfaspor´u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.
STAT: Antakya Atatürk Stadı
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Özkul, Göktuğ Hazar Erel
ATAKAŞ HATAYSPOR: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey (Dk. 60 Akintola), Helder Barbosa (Dk. 77 Mert Altınöz), Salem Boupendza, Mirkan Aydın, Baha Berk Aygün, Idır Quali (Dk. 60 Ribeiro), Yusuf Abdioğlu
ŞANLIURFASPOR: Fatih Kaldan, Süleyman Luş, Galip Güzel (Dk. 67 Mustafa Şen), Mustafa Samican Keskin (Dk. 67 Muhammed Demirci), Tarık Kurt, İsmail Cem Kara, Emre Özkan, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Gökdeniz Varol), Muhammet Mahmut Emir, Volkan Geyik (Dk. 67 Enes Subaşı), Fevzi Özkan (Dk. 46 Erkan Süer)
GOLLER: Dk. 26 Mirkan Aydın, Dk. 75 Barbosa (Atakaş Hatayspor) – Dk. 84 Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Galip Güzel, Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Hatayspor 2-1 Şanlıurfaspor
- 10′ Köşe vuruşu kazanan konuk ekip Şanlıurfaspor´da Galip Güzel´in ortasında hava topuna çıkarak meşin yuvarlağı ağlara gönderen Muhammet Mahmut Emir´in golü, kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
- 22′ Ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor serbest vuruş kazandı. Alexandros Katranis ile kullanılan serbest vuruş, Boupenza´nın kafasından sekerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
- GOL! 26′ Penaltı kazanan ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor, Mirkan Aydın ile öne geçti: 1-0
- 33′ Sağ kanattan Mirkan Aydın ile atak geliştiren ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor, ceza sahası önünde üst üste ataklar yaptı fakat sol kale direğinde top bekleyen Idır Quali, istediği vuruşu yapamadı, top auta gitti.
- 45′ Sol kanattan Helder Barbos ile atak geliştiren Atakaş Hatayspor, Idır Quali ile ceza sahasına kadar girdi. Gelen pas ile kale önünde topla buluşan Boupenza, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.
- 56′ Konuk takım Şanlıurfaspor, ceza sahasının sağ köşesinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Muhammet Mahmut Emir, açtığı orta farklı şekilde auta gitti.
- 62′ Etkili bir atak geliştiren Atakaş Hatayspor´da Boupenza topu sürükleyerek attığı şut kaleci tarafından çift yumrukla uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topu kontrol eden Akintola´nın yaptğı ikinci şut denemesini yine kaleci kurtardı.
- GOL! 75′ Atak yapan Atakaş Hatayspor futbolcusu Boupenza´nın açtığı ortaya karşılık veren Helder Barbosa, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
- GOL! 84′ Konuk ekip Şanlıurfaspor´un geliştirdiği atakta kale önünden sert bir şut şansı deneyen Muhammet Mahmut Emir, topu ağlara gönderdi: 2-1