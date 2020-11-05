Mehmet Sepil: En çok hasar alan Bayraklı’da kamp kurduk

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü’nün başkanı Mehmet Sepil, katıldığı bir ödül töreninde DHA’ya açıklamalarda bulundu. Sepil, İzmir’de yaşanan deprem sonrası camia olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti. Sepil ayrıca Kulüpler Birliği’ndeki görevini Ocak ayındaki genel kurulda bırakacağını yeniledi.

“ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPIYORUZ”

İzmir’de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlar için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Mehmet Sepil, “Taraftarımız deprem olduğu andan itibaren, özellikle depremde en çok hasar alan bölge olan Bayraklı’da resmen kamp kurduk. 24 saat boyunca erzakların dağıtımı için hazır bulundular. Ayrıca birçok şehir, birçok spor kulübü İzmir’e yardımda bulundular. Gerek o yardımların, gerekse çevreden gelen yardımların dağıtımında, gönüllü olarak Göztepeliler yardımcı oldular. Bize orada bir yer verildi ve konteyner gönderdik. Biz zaten kendimizi sivil toplum kuruluşu olarak da görüyoruz. Göztepe Kulübü olarak da elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve daha da yapacağız. Daha yeni başladık. Bundan sonrası da zor. Depremin yaraları uzun sürecek. Evlerine giremeyen yüzlerce vatandaşımız, İzmirlimiz var” diye konuştu.

“MİLLİ ARA, PSİKOLOJİK ANLAMDA DA BİR DİNLENME SAĞLAYACAK”

Başkan Sepil, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar yaşanırken futbolu ancak düşünebildik. Geçen hafta depremden dolayı zaten maçımızı oynayamamıştık. Bu hafta da Erzurum deplasmanına gidiyoruz. Oyuncular da mutlaka etkilendiler. Ancak hayat da devam edecek. Dolayısıyla elimizden geleni yapacağız. Bu haftadan sonra da milli ara var ve bu bize iyi gelecek. Psikolojik anlamda da bir dinlenme sağlayacak.”

“MİLLİ ARADA KULÜPLER BİRLİĞİ’Nİ TOPLAYIP, DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Kulüpler Birliği olarak gündemlerinde kulüplerin ekonomik durumları ve statları seyirciye nasıl açabilecekleri konularının olduğunu dile getiren Sepil, “Gündem çok. Özellikle ekonomik konularda bu sene kulüpler çok zorlanıyor. Bu konularla ilgili konuşuyoruz. Yayıncı kuruluşla görüşüyoruz. Başka neler yapabiliriz diye görüşmeler yapıyoruz. Statlar kolay değil ama acaba nasıl statları seyirciye açarız diye bakıyoruz. Koşullar da kolay değil. Dolayısıyla yapmamız gerek çok şey var. Sanırım milli arada bir kez daha kulüpleri bir araya toplayıp değerlendirme yapacağım” dedi.

“OCAK AYINDA SEÇİMLİ GENEL KURUL YAPACAĞIZ”

Kulüpler Birliği Başkanlığını Ocak ayında bırakacağını yineleyen Sepil, “Kulüpler Birliği Başkanı olmak tabii ki önemli bir görev ama, bu görevi de yapabilmek için benim yeterli zamanım yok. Bunu layığıyla yapacak olan kişinin 24 saat futbolla ilgili konularla ilgilenmesi gerekiyor. Ben 1 yıla yakın olan bu süreçte bunu yapmaya çalıştım ama kendi işlerim ve ailemden dolayı… Ocak ayında seçimli genel kurul yapacağız. Eminim o zamana kadar bir aday arkadaşımız çıkar. Ben de ona görevi devrederim. Beklentim budur” diyerek sözlerini tamamladı.