Maradona’nın durumu iyiye gidiyor | Hayranları nöbette

Dünya futbolcunun efsane ismi Diego Armando Maradona, geçtiğimiz hafta sonunda hastaneye yatırılmış ve neden olarak anemi ile depresyon gösterilmişti. Ancak Salı günü Maradona acil olarak ameliyata alındı. Beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle doktoru Leopoldo Luque tarafından ameliyat edilen 60 yaşındaki Maradona için açıklama geldi.

Hayranlarının hastane önünde nöbet tuttuğu Maradona’nın durumunun iyiye gittiğini açıklayan doktor, “İyileşme seviyesi çok iyi. Yakın zamanda ayağa kalkabilecek, yürüyebilecek duruma gelecek” dedi.

Açıklamaların ardından hastanenin önündeki Maradona hayranları adeta takımları şampiyonluğa ulaşmış gibi sevindiler ve efsane için tezahüratlarda bulundular.

“Maradona’nın beyin ameliyatı başarılı geçti” haberini alan hastane önündeki kalabalığın sevinci…pic.twitter.com/UQFCvHiX0k — SKOR (@SozcuSkor) November 4, 2020

30 Ekim’de 60 yaşına giren Maradona, 2019'un Eylül ayından bu yana Arjantin'in Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.