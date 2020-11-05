Küstahlığın bedeli!

Futbol rakibe saygısızca davranmayı yani küstahlığı kaldırmaz. Benim için dün gecenin özeti buydu. İstanbul'a grupta aldığı iki şaşaalı galibiyetin aşırı özgüveniyle gelen Manchester United, Başakşehir'i fazla hafife almış ama her kuşun eti yenmez, özellikle de ‘Boz Baykuş'un!

Solskjaer defans hattında iki kritik hamle ile rotasyona gitmeyi tercih etti. Kaleci De Gea yerine Henderson, Lindelöf yerine de Tuanzebe. 35 yaşındaki Demba Ba'nın bir şey yapamayacağından o kadar emin olmalı ki, defans hattı Başakşehir ceza sahası çevresinde geziyor üstelik. İşte 12. dakikadaki gol, bu futbol küstahlığına verilebilecek en güzel cevap. Başakşehir, bırakın bir Şampiyonlar Ligi maçını amatör kümede atılmayacak bir golle öne geçiyor. Visca'nın uzun pası, Demba Ba'yı tutan, marke eden kimse yok. Visca bunu görüyor, Demba Ba neredeyse orta çizgide United savunmacıları 15 metre geride. O Demba Ba kontratak golü atıyor işte. Demba Ba durur mu, bulmuş karşısında acemiler mangasını, dans ediyor. Kontratakta çekiyor defansı üzerine, Deniz kesiyor ortayı bir feyk, bu kez diğer stoper Maguire pazara gidiyor. Top da rakip için gitmemesi gereken yere, Visca'nın önüne. Mermi gibi bir şut ve skor 2-0. 35'lik Ba, tecrübesiyle 22 yaşındaki Tuanzebe'ye ilk 45 dakikada ders veriyor her pozisyonda, zaten Solskjaer de dayanamıyor ikinci yarının başında alıyor onu kenara.

İkinci yarıda ne yapsalar boş. Başakşehir pes etmiyor, geri adım atmıyor, oyun planının tüm gereklerini yerine getiriyor. İyi kapanıyor, rakibi merkezden uzak tutuyor, kanatlardan yapılan ortalarda da geçit vermiyor.

Okan Hoca ve Başakşehir'e kocaman bir alkış. Ama aldıkları bu galibiyet için değil böylesine tehlikeli bir grupta ilk önce kendi korku duvarlarını yıktıkları için. İki maç kaybettiler, PSG maçında kaybederken kazandılar ve ManU'yu yıktılar.